США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США пообещали провести консультации с Европейским Союзом перед возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. А ЕС передаст Украине 1,6 млрд евро, полученных от прибыли замороженных активов России.
Об этом и не только поговорят гости в эфире Вечір.LIVE 11 августа.
О чем эфир
Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,
- Алексей Якубин — кандидат политических наук,
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,
- Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,
- Андрей Рыженко — капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах.
Напомним, ранее стало известно, что 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.
Однако сегодня президент США заявил, что поедет на встречу с российским диктатором в Россию.