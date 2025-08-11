Видео
Видео

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

11 августа 2025 г. 18:06

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025
Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025
Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Text

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

17:20 Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

13:00 Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

08:00 Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025
21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

США пообещали провести консультации с Европейским Союзом перед возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. А ЕС передаст Украине 1,6 млрд евро, полученных от прибыли замороженных активов России.

Об этом и не только поговорят гости в эфире Вечір.LIVE 11 августа.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:

  • США пообещали провести консультации с ЕС перед возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина,
  • Владимир Зеленский и Нарендра Моди договорились организовать личные переговоры во время Генассамблеи ООН,
  • Европейский Союз направит Украине 1,6 млрд евро, полученных от доходов замороженных российских активов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук,
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,
  • Андрей Рыженко — капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах.

Напомним, ранее стало известно, что 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Однако сегодня президент США заявил, что поедет на встречу с российским диктатором в Россию.

18:42 За полгода были наказаны 5 судей из Одесчины — за что

18:39 Экономист ответил, при каких условиях может упасть цена на нефть

18:29 Бензиновый кризис России — что может стать причиной дефицита

18:26 ЕС передал Украине деньги из замороженных активов РФ — сумма

18:21 Стало известно, в какую страну уехал беглец из Металлиста-1925

18:09 Экономист объяснил, почему санкции ЕС против РФ малоэффективны

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

18:05 В Украине повысят некоторые госвыплаты — кого коснется

18:01 Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным

17:55 Взрывы мин в Затоке и гибель отдыхающих — детали события

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

17:20 Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

13:00 Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

08:00 Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа
21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

