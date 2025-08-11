США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США пообещали провести консультации с Европейским Союзом перед возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. А ЕС передаст Украине 1,6 млрд евро, полученных от прибыли замороженных активов России.

Об этом и не только поговорят гости в эфире Вечір.LIVE 11 августа.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:

США пообещали провести консультации с ЕС перед возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина,

Владимир Зеленский и Нарендра Моди договорились организовать личные переговоры во время Генассамблеи ООН,

Европейский Союз направит Украине 1,6 млрд евро, полученных от доходов замороженных российских активов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,

Алексей Якубин — кандидат политических наук,

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,

Андрей Рыженко — капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах.

Напомним, ранее стало известно, что 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Однако сегодня президент США заявил, что поедет на встречу с российским диктатором в Россию.