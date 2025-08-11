США радитимуться з ЄС щодо зустрічі на Алясці — ефір Вечір.LIVE

США пообіцяли провести консультації з Європейським Союзом перед можливою зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна. А ЄС передасть Україні 1,6 млрд євро, отриманих від прибутків заморожених активів Росії.

Про це та не тільки поговорять гості в ефірі Вечір.LIVE 11 серпня.

Про що ефір

США пообіцяли провести консультації з ЄС перед можливою зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна,

Володимир Зеленський і Нарендра Моді домовилися організувати особисті переговори під час Генасамблеї ООН,

Європейський Союз спрямує Україні 1,6 млрд євро, отриманих від прибутків заморожених російських активів.

Гості ефіру

Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик,

Олексій Якубін — кандидат політичних наук,

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,

Андрій Риженко — капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 серпня відбудеться зустріч Трампа із Путіним в американському штаті Аляска.

Однак сьогодні президент США заявив, що поїде на зустріч з російським диктатором в Росію.