США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

США проверят помощь Украине, которую предоставили с начала полномасштабной войны. А Украина готовится к обмену пленными с РФ в формате "1000 на 1000".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудят такие темы:

США проверят помощь Украине: Рубио раскрыл причину аудита;

Зеленский пригласил Грецию, Северную Македонию и Молдову на саммит Украина — Юго-Восточная Европа;

Обмен пленными в формате "1000 на 1000": Зеленский сообщил, что РФ подала списки, их проверяют;

ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, — Туск;

Евродепутаты призвали Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Роланд Цебер — депутат Закарпатского областного совета;

Андрей Длигач — доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group;

Михал Кацевич — польский журналист и публицист;

Андрей Вигиринский — юрист, политический аналитик;

Давид Шарп — военный обозреватель (Израиль).

Напомним, 22 мая Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для обмена военнопленными "1000 на 1000". По его словам, эта договоренность стала единственным реальным результатом встречи в Турции 16 мая.

В то же время в России сделали заявление по поводу этого обмена и заявили, что хотят "как можно быстрее все осуществить".