США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

США проверят помощь Украине, которую предоставили с начала полномасштабной войны. А Украина готовится к обмену пленными с РФ в формате "1000 на 1000".
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE обсудят такие темы:
- США проверят помощь Украине: Рубио раскрыл причину аудита;
- Зеленский пригласил Грецию, Северную Македонию и Молдову на саммит Украина — Юго-Восточная Европа;
- Обмен пленными в формате "1000 на 1000": Зеленский сообщил, что РФ подала списки, их проверяют;
- ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, — Туск;
- Евродепутаты призвали Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Роланд Цебер — депутат Закарпатского областного совета;
- Андрей Длигач — доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group;
- Михал Кацевич — польский журналист и публицист;
- Андрей Вигиринский — юрист, политический аналитик;
- Давид Шарп — военный обозреватель (Израиль).
Напомним, 22 мая Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для обмена военнопленными "1000 на 1000". По его словам, эта договоренность стала единственным реальным результатом встречи в Турции 16 мая.
В то же время в России сделали заявление по поводу этого обмена и заявили, что хотят "как можно быстрее все осуществить".