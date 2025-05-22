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США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

22 мая 2025 г. 17:50

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США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

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США проверят помощь Украине, которую предоставили с начала полномасштабной войны. А Украина готовится к обмену пленными с РФ в формате "1000 на 1000".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудят такие темы:

  • США проверят помощь Украине: Рубио раскрыл причину аудита;
  • Зеленский пригласил Грецию, Северную Македонию и Молдову на саммит Украина — Юго-Восточная Европа;
  • Обмен пленными в формате "1000 на 1000": Зеленский сообщил, что РФ подала списки, их проверяют;
  • ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, — Туск;
  • Евродепутаты призвали Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Роланд Цебер — депутат Закарпатского областного совета;
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group;
  • Михал Кацевич — польский журналист и публицист;
  • Андрей Вигиринский — юрист, политический аналитик;
  • Давид Шарп — военный обозреватель (Израиль).

Напомним, 22 мая Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для обмена военнопленными "1000 на 1000". По его словам, эта договоренность стала единственным реальным результатом встречи в Турции 16 мая.

В то же время в России сделали заявление по поводу этого обмена и заявили, что хотят "как можно быстрее все осуществить".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

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17:50 Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE