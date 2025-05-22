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США перевірять допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

США перевірять допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

22 травня 2025 р. 17:50

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США перевірять допомогу Україні, яку надали з початку повномасштабної війни. А Україна готується до обміну полоненими з РФ у форматі "1000 на 1000".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

  • США перевірять допомогу Україні: Рубіо розкрив причину аудиту; 
  • Зеленський запросив Грецію, Північну Македонію та Молдову на саміт Україна — Південно-Східна Європа;
  • Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000": Зеленський повідомив, що РФ подала списки, їх перевіряють; 
  • ЄС з 5 червня скасовує "торгівельний безвіз" з Україною, — Туск; 
  • Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Роланд Цебер — депутат Закарпатської обласної ради;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group;
  • Міхал Кацевич — польський журналіст і публіцист; 
  • Андрій Вігірінський — юрист, політичний аналітик;
  • Давид Шарп — військовий оглядач (Ізраїль).

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими "1000 на 1000". За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня.

Водночас в Росії зробили заяву з приводу цього обміну і заявили, що хочуть "якнайшвидше все здійснити".

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19:05 Теракти на Одещині — що загрожує трьом виконавцям

19:05 Київстар оголосив знижку 50% — яка послуга коштує вдвічі дешевше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:46 Коли повернеться тепло — погода у Харкові на завтра

18:32 Одеський ексвоєнком торгував відстрочками, не виходячи з СІЗО

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08:00 Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE