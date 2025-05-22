США перевірять допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

США перевірять допомогу Україні, яку надали з початку повномасштабної війни. А Україна готується до обміну полоненими з РФ у форматі "1000 на 1000".
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:
- США перевірять допомогу Україні: Рубіо розкрив причину аудиту;
- Зеленський запросив Грецію, Північну Македонію та Молдову на саміт Україна — Південно-Східна Європа;
- Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000": Зеленський повідомив, що РФ подала списки, їх перевіряють;
- ЄС з 5 червня скасовує "торгівельний безвіз" з Україною, — Туск;
- Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Роланд Цебер — депутат Закарпатської обласної ради;
- Андрій Длігач — доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group;
- Міхал Кацевич — польський журналіст і публіцист;
- Андрій Вігірінський — юрист, політичний аналітик;
- Давид Шарп — військовий оглядач (Ізраїль).
Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими "1000 на 1000". За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня.
Водночас в Росії зробили заяву з приводу цього обміну і заявили, що хочуть "якнайшвидше все здійснити".