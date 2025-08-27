Видео
США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

27 августа 2025 г. 13:07

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о том, как относится российский лидер Владимир Путин к возможности заключения мирного соглашения. Также он выразил уверенность, что компромисс в течение ближайших месяцев может быть найден, а значит, и мирное соглашение между Украиной и Россией можно будет заключить до конца 2025 года, а может и раньше. Между тем Россия не прекращает атаки на Украину и ежедневно применяет ракеты и дроны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начинается в 13:00.

Эфир День.LIVE 27 августа

Приглашенные гости:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Николай Мельник, Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан";
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011);
  • Олег Буряк, Председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ;
  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник.

Напомним, недавно Владимир Зеленский оценил действия Путина для перемирия.

Между тем президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина и Владимира Зеленского.

