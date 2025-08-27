США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о том, как относится российский лидер Владимир Путин к возможности заключения мирного соглашения. Также он выразил уверенность, что компромисс в течение ближайших месяцев может быть найден, а значит, и мирное соглашение между Украиной и Россией можно будет заключить до конца 2025 года, а может и раньше. Между тем Россия не прекращает атаки на Украину и ежедневно применяет ракеты и дроны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начинается в 13:00.

Эфир День.LIVE 27 августа

Приглашенные гости:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Николай Мельник, Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан";

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011);

Олег Буряк, Председатель Запорожской районной государственной администрации;

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ;

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник.

Напомним, недавно Владимир Зеленский оценил действия Путина для перемирия.

Между тем президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина и Владимира Зеленского.