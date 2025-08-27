Відео
США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

27 серпня 2025 р. 13:07

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про те, як ставиться російський лідер Володимир Путін до можливості укладення мирної угоди. Також він висловив упевненість, що компроміс протягом найближчих місяців може бути знайдений, а отже, і мирну угоду між Україною та Росією можна буде укласти до кінця 2025 року, а може й раніше. Тим часом Росія не припиняє атаки на Україну та щоденно застосовує ракети та дрони.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочинається о 13:00.

Ефір День.LIVE 27 серпня

Запрошені гості: 

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Микола Мельник, Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан";
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008–2011);
  • Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ;
  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оцінив дії Путіна для перемир'я.

Тим часом президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

