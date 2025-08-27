США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про те, як ставиться російський лідер Володимир Путін до можливості укладення мирної угоди. Також він висловив упевненість, що компроміс протягом найближчих місяців може бути знайдений, а отже, і мирну угоду між Україною та Росією можна буде укласти до кінця 2025 року, а може й раніше. Тим часом Росія не припиняє атаки на Україну та щоденно застосовує ракети та дрони.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочинається о 13:00.

Ефір День.LIVE 27 серпня

Запрошені гості:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Микола Мельник, Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан";

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008–2011);

Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації;

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ;

Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оцінив дії Путіна для перемир'я.

Тим часом президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна та Володимира Зеленського.