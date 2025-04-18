США могут выйти из переговоров — эфир День.LIVE

Украина получила информацию, что Китай передает России оружие. А Вооруженные силы продвинулись под Торецком.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Украина получила информацию, что Китай поставляет оружие России, — Зеленский;

погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне;

в ГУР сообщили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;

Путин рассказал Токаеву о ходе российско-американских переговоров;

9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС — будут отмечать День Европы;

ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на семи направлениях: карты ISW;

Украина подписала с США меморандум: инвестиции в недра и восстановление уже на горизонте.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Олег Назаренко — гендиректор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Павел Лисянский — доктор философии по политическим наукам, директор института стратегических исследований и безопасности;

Максим Малицкий — заместитель начальника 3-го центра рекрутинга ВМС ВСУ;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Дмитрий Воляник — историк, искусствовед.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай дает России оружие для войны против Украины.

Кроме того, Россия перекрывает дефицит военных на фронте китайскими наемниками. Вооруженные силы Украины уже взяли в плен двух граждан КНР.