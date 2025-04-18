США могут выйти из переговоров — эфир День.LIVE

Украина получила информацию, что Китай передает России оружие. А Вооруженные силы продвинулись под Торецком.
Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Украина получила информацию, что Китай поставляет оружие России, — Зеленский;
- погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне;
- в ГУР сообщили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;
- Путин рассказал Токаеву о ходе российско-американских переговоров;
- 9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС — будут отмечать День Европы;
- ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на семи направлениях: карты ISW;
- Украина подписала с США меморандум: инвестиции в недра и восстановление уже на горизонте.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Олег Назаренко — гендиректор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Павел Лисянский — доктор философии по политическим наукам, директор института стратегических исследований и безопасности;
- Максим Малицкий — заместитель начальника 3-го центра рекрутинга ВМС ВСУ;
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
- Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Дмитрий Воляник — историк, искусствовед.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай дает России оружие для войны против Украины.
Кроме того, Россия перекрывает дефицит военных на фронте китайскими наемниками. Вооруженные силы Украины уже взяли в плен двух граждан КНР.