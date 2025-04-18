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США могут выйти из переговоров — эфир День.LIVE

США могут выйти из переговоров — эфир День.LIVE

18 апреля 2025 г. 13:00

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США могут выйти из переговоров — эфир День.LIVE

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Украина получила информацию, что Китай передает России оружие. А Вооруженные силы продвинулись под Торецком.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Украина получила информацию, что Китай поставляет оружие России, — Зеленский;
  • погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне;
  • в ГУР сообщили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;
  • Путин рассказал Токаеву о ходе российско-американских переговоров;
  • 9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС — будут отмечать День Европы;
  • ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на семи направлениях: карты ISW;
  • Украина подписала с США меморандум: инвестиции в недра и восстановление уже на горизонте.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Олег Назаренко — гендиректор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Павел Лисянский — доктор философии по политическим наукам, директор института стратегических исследований и безопасности;
  • Максим Малицкий — заместитель начальника 3-го центра рекрутинга ВМС ВСУ;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Дмитрий Воляник — историк, искусствовед.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай дает России оружие для войны против Украины.

Кроме того, Россия перекрывает дефицит военных на фронте китайскими наемниками. Вооруженные силы Украины уже взяли в плен двух граждан КНР.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:49 WhatsApp получил функцию, которая уже давно доступна в Telegram

12:48 Сырский три дня провел на фронте и раскрыл планы РФ

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона