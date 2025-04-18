США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

Україна отримала інформацію, що Китай передає Росії зброю. А Збройні сили просунулись під Торецьком.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні у День.LIVE обговорюють такі теми:

Україна отримала інформацію, що Китай постачає зброю Росії, — Зеленський;

загинути за Україну замало: Залужний зробив заяву щодо війни;

в ГУР повідомили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;

Путін розповів Токаєву про перебіг російсько-американських переговорів;

9 травня в Києві зберуться міністри закордонних справ ЄС — відзначатимуть День Європи;

ЗСУ просунулись під Торецьком, окупанти тиснуть на семи напрямках: карти ISW;

Україна підписала з США меморандум: інвестиції в надра та відновлення вже на горизонті.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Олег Назаренко — гендиректор у Всеукраїнській Асоціації автомобільних імпортерів й дилерів;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки;

Максим Маліцький — заступник начальника 3-го центру рекрутингу ВМС ЗСУ;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Дмитро Воляник — історик, мистецтвознавець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай дає Росії зброю для війни проти України.

Крім того, Росія перекриває дефіцит військових на фронті китайськими найманцями. Збройні сили України вже взяли в полон двох громадян КНР.