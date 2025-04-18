США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

Україна отримала інформацію, що Китай передає Росії зброю. А Збройні сили просунулись під Торецьком.
Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні у День.LIVE обговорюють такі теми:
- Україна отримала інформацію, що Китай постачає зброю Росії, — Зеленський;
- загинути за Україну замало: Залужний зробив заяву щодо війни;
- в ГУР повідомили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;
- Путін розповів Токаєву про перебіг російсько-американських переговорів;
- 9 травня в Києві зберуться міністри закордонних справ ЄС — відзначатимуть День Європи;
- ЗСУ просунулись під Торецьком, окупанти тиснуть на семи напрямках: карти ISW;
- Україна підписала з США меморандум: інвестиції в надра та відновлення вже на горизонті.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Олег Назаренко — гендиректор у Всеукраїнській Асоціації автомобільних імпортерів й дилерів;
- Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки;
- Максим Маліцький — заступник начальника 3-го центру рекрутингу ВМС ЗСУ;
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Дмитро Воляник — історик, мистецтвознавець.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай дає Росії зброю для війни проти України.
Крім того, Росія перекриває дефіцит військових на фронті китайськими найманцями. Збройні сили України вже взяли в полон двох громадян КНР.