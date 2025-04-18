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США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

18 квітня 2025 р. 13:00

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Україна отримала інформацію, що Китай передає Росії зброю. А Збройні сили просунулись під Торецьком.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні у День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Україна отримала інформацію, що Китай постачає зброю Росії, — Зеленський;
  • загинути за Україну замало: Залужний зробив заяву щодо війни;
  • в ГУР повідомили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;
  • Путін розповів Токаєву про перебіг російсько-американських переговорів;
  • 9 травня в Києві зберуться міністри закордонних справ ЄС — відзначатимуть День Європи;
  • ЗСУ просунулись під Торецьком, окупанти тиснуть на семи напрямках: карти ISW;
  • Україна підписала з США меморандум: інвестиції в надра та відновлення вже на горизонті.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Олег Назаренко — гендиректор у Всеукраїнській Асоціації автомобільних імпортерів й дилерів;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки;
  • Максим Маліцький — заступник начальника 3-го центру рекрутингу ВМС ЗСУ;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Дмитро Воляник — історик, мистецтвознавець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай дає Росії зброю для війни проти України.

Крім того, Росія перекриває дефіцит військових на фронті китайськими найманцями. Збройні сили України вже взяли в полон двох громадян КНР. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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