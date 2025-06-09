США оставили Украину без ракет — эфир Ранок.LIVE

В Украине обсуждают прекращение помощи со стороны США. Так, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи США шансы России на победу выше, а Украина понесет большие потери. Между тем в Минобороны Германии убеждены, что Европа способна взять на себя ключевую роль в поддержке Украины, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 9 июня

В эфире Ранок.LIVE Алина Гирюшта и Виталий Прудиус пообщаются с экспертами на несколько тем с приглашенными спикерами и гостями. В частности, поговорят о производстве оружия в Украине. Стало известно, что Украина разрабатывает баллистику, а французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине.

Между тем Россия распространяет фейк о наступлении на Днепр и якобы массовой эвакуации из Сум, однако ни одну из этих информаций не подтвердили ни в Генштабе, ни в ОВА. Впрочем, военные аналитики и Deepstate заявили, что армия РФ вышла на 20-километровое расстояние до Сум.

Также Россия хочет перезапустить ЗАЭС о чем уже предупредила МАГАТЭ. Украинские энергетики взамен убеждены, что это невозможно.

Между тем новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС. Однако вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Непран заявил, что украинские бизнесы принесли в бюджет Польши 2 миллиардов евро.

Гости эфира Ранок.LIVE 9 июня:

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских сил ВС Украины;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Василий Яблонский, политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко;

Тарас Тарасенко, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019-2024 годах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США передали обещанные Украине ракеты Ближнему Востоку.