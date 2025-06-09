США лишили Україну без ракет — ефір Ранок.LIVE

В Україні обговорюють припинення допомоги з боку США. Так, Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги США шанси Росії на перемогу вищі, а Україна зазнає великих втрат. Тим часом в Міноборони Німеччини переконані, що Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 9 червня

В ефірі Ранок.LIVE Аліна Гирюшта та Віталій Прудиус поспілкуються з експертами на кілька тем із запрошеними спікерами та гостями. Зокрема, поговорять про виробництво зброї в Україні. Стало відомо, що Україна розробляє балістику, а французька компанія Renault вироблятиме безпілотники в Україні.

Тим часом Росія поширює фейк про наступ на Дніпро та нібито масову евакуацію з Сум, проте жодну з цих інформацій не підтвердили ані в Генштабі, ані в ОВА. Втім, військові аналітики та Deepstate заявили, що армія РФ вийшла на 20-кілометрову відстань до Сум.

Також Росія хоче перезапустити ЗАЕС, про що вже попередила МАГАТЕ. Українські енергетики натомість переконані, що це неможливо.

Тим часом новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС. Проте віцепрезидент Торгово-промислової палати України Непран заявив, що українські бізнеси принесли до бюджету Польщі 2 мільярдів євро.

Гості ефіру Ранок.LIVE 9 червня:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил ЗС України;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Василь Яблонський, політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

Тарас Тарасенко, народний депутат України, партія "Слуга народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Олег Устенко, економіст, радник президента у 2019–2024 роках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що США передали обіцяні Україні ракети Близькому Сходу.