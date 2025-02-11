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Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

11 февраля 2025 г. 23:01

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11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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Народный депутат Галина Янченко прокомментировала возможное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в добыче и переработке редких полезных ископаемых. По ее словам, для Украины это может стать не только экономической выгодой, но и дополнительной гарантией безопасности.

Об этом Галина Янченко сказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 11 февраля.

Добыча и переработка редких полезных ископаемых

Янченко отметила, что инвестиции США означают не только технологии, но и защиту стратегических ресурсов.

"Если здесь будут американские деньги, то американская армия эти деньги будет защищать. Только такая прагматичная дипломатия, когда мы привлекаем сюда американские и европейские компании, американские и европейские деньги, а только за деньгами приходит сила, за деньгами приходят иностранные армии, чтобы защищать эти деньги от российских оккупантов и захватчиков", — отметила она.

По ее словам, такой подход способен существенно изменить баланс сил и укрепить позиции Украины на международной арене.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала согласие на поставку редкоземельных металлов. По его мнению, это поможет компенсировать средства, потраченные на поддержку Киева.

Также министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Украину на этой неделе. Визит состоится в рамках первых переговоров о доступе США к стратегически важным полезным ископаемым.

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08:55 Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО

08:53 Оккупанты вводят новые проверки на ВОТ Украины, — ЦНС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Льготы по-новому — какие изменения для украинцев в 2025 году

08:39 Трамп отреагировал на освобождение РФ учителя США Марка Фогеля

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11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия