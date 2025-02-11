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Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

11 лютого 2025 р. 23:01

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11 лютого 2025
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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
Text

23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Text

21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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Народна депутатка Галина Янченко прокоментувала можливу співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у видобутку та переробці рідкісних корисних копалин. За її словами, для України це може стати не лише економічною вигодою, а й додатковою гарантією безпеки.

Про це Галина Янченко сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 лютого.

Видобуток та переробка рідкісних корисних копалин

Янченко наголосила, що інвестиції США означають не лише технології, а й захист стратегічних ресурсів.

"Якщо тут будуть американські гроші, то американська армія ці гроші захищатиме. Лише така прагматична дипломатія, коли ми залучаємо сюди американські та європейські компанії, американські та європейські гроші, а лише за грошима приходить сила, за грошима приходять іноземні армії, щоб захищати ці гроші від російських окупантів і загарбників", — зазначила вона.

За її словами, такий підхід здатний суттєво змінити баланс сил і зміцнити позиції України на міжнародній арені.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна дала згоду на постачання рідкісноземельних металів. На його думку, це допоможе компенсувати кошти, витрачені на підтримку Києва.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Україну цього тижня. Візит відбудеться в межах перших переговорів про доступ США до стратегічно важливих корисних копалин.

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09:32 У Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн" — деталі від Умєрова

09:20 Атаки РФ на газові об'єкти — скільки часу треба для відновлення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 Реал — Манчестер Сіті. Дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів

09:19 Chrome впроваджує ШІ для автоматичної зміни зламаних паролів

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