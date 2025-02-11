Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Народна депутатка Галина Янченко прокоментувала можливу співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у видобутку та переробці рідкісних корисних копалин. За її словами, для України це може стати не лише економічною вигодою, а й додатковою гарантією безпеки.

Про це Галина Янченко сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 лютого.

Видобуток та переробка рідкісних корисних копалин

Янченко наголосила, що інвестиції США означають не лише технології, а й захист стратегічних ресурсів.

"Якщо тут будуть американські гроші, то американська армія ці гроші захищатиме. Лише така прагматична дипломатія, коли ми залучаємо сюди американські та європейські компанії, американські та європейські гроші, а лише за грошима приходить сила, за грошима приходять іноземні армії, щоб захищати ці гроші від російських окупантів і загарбників", — зазначила вона.

За її словами, такий підхід здатний суттєво змінити баланс сил і зміцнити позиції України на міжнародній арені.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна дала згоду на постачання рідкісноземельних металів. На його думку, це допоможе компенсувати кошти, витрачені на підтримку Києва.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Україну цього тижня. Візит відбудеться в межах перших переговорів про доступ США до стратегічно важливих корисних копалин.