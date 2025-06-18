Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Украина и Соединенные Штаты обсудили расширение поддержки проектов в сфере оборонной промышленности в Украине. Украинская делегация призвала американских коллег усилить санкционное давление на Россию.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль);

Юрий Корольчук, эксперт института энергетических стратегий;

Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;

Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;

Светлана Водолага, начальник Управления коммуникации ГСЧС Украины;

Денис Ястреб, Генеральный директор Национальной Ассоциации Страховщиков Украины (НАСУ).

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

США свернули группу давления против РФ: Подоляк объяснил, что это значит;

Посольство США в Украине отреагировало на российский удар по Киеву 17 июня;

G7 теперь в новой реальности, Трамп разрушил надежды на единство, — Bloomberg;

Если не помогать Украине, то пора начать учить русский, — Каллас;

Еврокомиссия официально выдвинула предложение прекратить импорт российского газа и нефти в ЕС с 1 января 2028 года.

Напомним, в ходе предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне открывается реальная возможность долгожданной личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера запланированы к участию в рабочем ужине глав государств, который состоится 24 июня.

А 17 июня Дональд Трамп неожиданно прервал свой визит в Канаду, где проходит саммит "Большой семерки". Там он мог встретиться с Владимиром Зеленским.