Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Україна та Сполучені Штати обговорили розширення підтримки проектів у сфері оборонної промисловості в Україні. Українська делегація закликала американських колег посилити санкційний тиск на Росію.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);
- Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій;
- Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
- Кирило Фесик, голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
- Світлана Водолага, Начальниця Управління комунікації ДСНС України;
- Денис Ястреб, Генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ).
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- США згорнули групу тиску проти РФ: Подоляк пояснив, що це означає;
- Посольство США в Україні відреагувало на російський удар по Києву 17 червня;
- G7 тепер у новій реальності, Трамп зруйнував надії на єдність, — Bloomberg;
- Якщо не допомагати Україні, то час почати вчити російську, — Каллас;
- Єврокомісія офіційно висунула пропозицію припинити імпорт російського газу й нафти до ЄС із 1 січня 2028 року.
Нагадаємо, у ході майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні відкривається реальна можливість довгоочікуваної особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери заплановані до участі у робочій вечері глав держав, яка відбудеться 24 червня.
А 17 червня Дональд Трамп несподівано перервав свій візит до Канади, де триває саміт "Великої сімки". Там він міг зустрітися із Володимиром Зеленським.