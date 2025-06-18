Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Україна та Сполучені Штати обговорили розширення підтримки проектів у сфері оборонної промисловості в Україні. Українська делегація закликала американських колег посилити санкційний тиск на Росію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);

Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій;

Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Кирило Фесик, голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;

Світлана Водолага, Начальниця Управління комунікації ДСНС України;

Денис Ястреб, Генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ).

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

США згорнули групу тиску проти РФ: Подоляк пояснив, що це означає;

Посольство США в Україні відреагувало на російський удар по Києву 17 червня;

G7 тепер у новій реальності, Трамп зруйнував надії на єдність, — Bloomberg;

Якщо не допомагати Україні, то час почати вчити російську, — Каллас;

Єврокомісія офіційно висунула пропозицію припинити імпорт російського газу й нафти до ЄС із 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, у ході майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні відкривається реальна можливість довгоочікуваної особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери заплановані до участі у робочій вечері глав держав, яка відбудеться 24 червня.

А 17 червня Дональд Трамп несподівано перервав свій візит до Канади, де триває саміт "Великої сімки". Там він міг зустрітися із Володимиром Зеленським.