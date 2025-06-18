Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE arrow
Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 червня 2025 р. 18:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Text

Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
Text

Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Text

Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Text

Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

Text

Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Text

Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2025
Text

Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
Text

18:17 Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Україна та Сполучені Штати обговорили розширення підтримки проектів у сфері оборонної промисловості в Україні. Українська делегація закликала американських колег посилити санкційний тиск на Росію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);
  • Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій; 
  • Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
  • Кирило Фесик, голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
  • Світлана Водолага, Начальниця Управління комунікації ДСНС України;
  • Денис Ястреб, Генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ).

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • США згорнули групу тиску проти РФ: Подоляк пояснив, що це означає;
  • Посольство США в Україні відреагувало на російський удар по Києву 17 червня;
  • G7 тепер у новій реальності, Трамп зруйнував надії на єдність, — Bloomberg;
  • Якщо не допомагати Україні, то час почати вчити російську, — Каллас;
  • Єврокомісія офіційно висунула пропозицію припинити імпорт російського газу й нафти до ЄС із 1 січня 2028 року. 

Нагадаємо, у ході майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні відкривається реальна можливість довгоочікуваної особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери заплановані до участі у робочій вечері глав держав, яка відбудеться 24 червня.

А 17 червня Дональд Трамп несподівано перервав свій візит до Канади, де триває саміт "Великої сімки". Там він міг зустрітися із Володимиром Зеленським.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:20 Київстар закриває тарифи — що мають знати абоненти

Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

19:07 РФ намагається доставити своїх військових до ПМР через Кишинів

18:45 Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Шахтар, Полісся та Олександрія дізнались суперників у єврокубках

18:13 Підйомна допомога для військових — хто має право на виплати

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

18:10 Трамп відповів Путіну щодо посередництва між Іраном та Ізраїлем

18:04 У Бердянську застрелили колаборанта і воєнного злочинця

19:20 Київстар закриває тарифи — що мають знати абоненти

19:07 РФ намагається доставити своїх військових до ПМР через Кишинів

18:45 Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

18:30 Шахтар, Полісся та Олександрія дізнались суперників у єврокубках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 Підйомна допомога для військових — хто має право на виплати

18:10 Трамп відповів Путіну щодо посередництва між Іраном та Ізраїлем

18:04 У Бердянську застрелили колаборанта і воєнного злочинця

17:55 РФ розміщує на Херсонесі в Криму військові бази

17:47 Справа Фаріон — як адвокати Зінченка коментували нове засідання

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

17 червня

22:33 Чорне море — козир України у боротьбі за безпеку

06:33 Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

16 червня

19:47 Вибори в Молдові та вплив з боку Росії — чого очікувати восени

13 червня

22:33 Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

12 червня

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

9 червня

22:33 Мобілізація жінок в Україні — юридичні нюанси, що потрібно знати

Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня
Text

18:17 Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

18 червня 2025 р. 19:17
Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

18 червня 2025 р. 13:07
Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025 р. 08:00
Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

17 червня 2025 р. 18:17
Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

17 червня 2025 р. 18:11
Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

17 червня 2025 р. 18:05
Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

17 червня 2025 р. 13:12
Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації