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Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

2 июня 2025 г. 14:45

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Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

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14:45 Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

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13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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13:10 Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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12:26 Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

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08:00 Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE

В понедельник, 2 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделают совместное заявление относительно полномасштабной войны России против Украины. Это произойдет в Вильнюсе, куда лидеры прибыли на саммит.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Заявление Зеленского и Рютте — прямая трансляция

В понедельник, 2 июня, Зеленский прибыл на саммит в Вильнюсе. Также на встрече присутствует генсек НАТО Марк Рютте.

В то же время на саммит прибыли лидеры Бухарестской девятки — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, и страны Северной Европы — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции.

На саммите в Литве представители стран НАТО планируют согласовать позиции накануне встречи представителей НАТО в июне и обсудить поддержку Украины.

Тем временем украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже прибыла на переговоры в Стамбул.

На место переговоров в Стамбуле прибыла также и российская делегация в понедельник, 2 июня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:10 Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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12:26 Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

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08:00 Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE