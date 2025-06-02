Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

В понедельник, 2 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделают совместное заявление относительно полномасштабной войны России против Украины. Это произойдет в Вильнюсе, куда лидеры прибыли на саммит.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Заявление Зеленского и Рютте — прямая трансляция

В понедельник, 2 июня, Зеленский прибыл на саммит в Вильнюсе. Также на встрече присутствует генсек НАТО Марк Рютте.

В то же время на саммит прибыли лидеры Бухарестской девятки — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, и страны Северной Европы — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции.

На саммите в Литве представители стран НАТО планируют согласовать позиции накануне встречи представителей НАТО в июне и обсудить поддержку Украины.

Тем временем украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже прибыла на переговоры в Стамбул.

На место переговоров в Стамбуле прибыла также и российская делегация в понедельник, 2 июня.