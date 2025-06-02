Спільна заява Зеленського та Рютте щодо війни — пряма трансляція

У понеділок, 2 червня, Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зроблять спільну заяву щодо повномасштабної війни Росії проти України. Це відбудеться у Вільнюсі, куди лідери прибули на саміт.
Про це інформують Новини.LIVE.
Заява Зеленського та Рютте — пряма трансляція
У понеділок, 2 червня, Зеленський прибув на саміт у Вільнюсі. Також на зустрічі присутній генсек НАТО Марк Рютте.
Водночас на саміт прибули лідери Бухарестської дев'ятки — Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії й Словаччини, та країни Північної Європи — Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції.
На саміті в Литві представники країн НАТО планують узгодити позиції напередодні зустрічі представників НАТО в червні та обговорити підтримку України.
Тим часом українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже прибула на переговори до Стамбулу.
На місце переговорів у Стамбулі прибула також і російська делегація у понеділок, 2 червня.