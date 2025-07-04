Спецпенсии и льготы для ВСУ — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Гостем эфира Вечір.LIVE стал народный депутат от "Слуги Народа", глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, он расскажет о спецпенсиях и льготах для украинских военных.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE с Даниилом Гетманцем можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Среди тем эфира Вечір.LIVE:

Налоги с создателей контента для взрослых;

Украина должна войти в "пятерку" производителей оружия в мире в ближайшее время;

Закон о Defence City должен запустить оборонно-промышленный комплекс уже этой осенью;

Поддержка социально незащищенных слоев населения;

Спецпенсии судей и прокуроров;

Льгота военным на аренду жилья по аналогу предоставления льгот для ВПЛ;

"Зарплаты" в конвертах;

Прожиточный минимум должен быть существенно больше, чем сейчас предполагается.

Напомним, Гетманцев рассказал, что в этом году в Украине на спецпенсии ушли 35 миллиардов гривен. По его словам, это неприемлемо во время войны.

А Международный валютный фонд требует от Украины принять закон о налогах с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы. Речь идет об OLX, Prom и других.