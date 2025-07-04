Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став народний депутат від "Слуги Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, він розповість про спецпенсії та пільги для українських військових.

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Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Серед тем ефіру Вечір.LIVE:

Податки з творців контенту для дорослих;

Україна повинна увійти в "пʼятірку" виробників зброї у світі найближчим часом;

Закон про Defence City повинен запустити оборонно-промисловий комплекс вже цієї осені;

Підтримка соціально незахищених верст населення;

Спецпенсії суддів та прокурорів;

Пільга військовим на оренду житла за аналогом надання пільг для ВПО;

"Зарплати" в конвертах;

Прожитковий мінімум має бути істотно більшим, ніж зараз передбачається.

Нагадаємо, Гетманцев розповів, що цього року в Україні на спецпенсії пішли 35 мільярдів гривень. За його словами, це є неприйнятним під час війни.

А Міжнародний валютний фонд вимагає від України ухвалити закон про податки з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи. Йдеться про OLX, Prom та інші.