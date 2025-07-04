Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став народний депутат від "Слуги Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, він розповість про спецпенсії та пільги для українських військових.
Подивитися ефір Вечір.LIVE з Данилом Гетманцем можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE
Серед тем ефіру Вечір.LIVE:
- Податки з творців контенту для дорослих;
- Україна повинна увійти в "пʼятірку" виробників зброї у світі найближчим часом;
- Закон про Defence City повинен запустити оборонно-промисловий комплекс вже цієї осені;
- Підтримка соціально незахищених верст населення;
- Спецпенсії суддів та прокурорів;
- Пільга військовим на оренду житла за аналогом надання пільг для ВПО;
- "Зарплати" в конвертах;
- Прожитковий мінімум має бути істотно більшим, ніж зараз передбачається.
Нагадаємо, Гетманцев розповів, що цього року в Україні на спецпенсії пішли 35 мільярдів гривень. За його словами, це є неприйнятним під час війни.
А Міжнародний валютний фонд вимагає від України ухвалити закон про податки з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи. Йдеться про OLX, Prom та інші.