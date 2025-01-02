Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE arrow
Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

2 января 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Гостями эфира Вечір.LIVE стали юрист Андрей Вигиринский, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, военный аналитик Евгений Дикий, заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский и основатель и наставник Академии Шринатджи Алакх Ниранджан. В частности, они обсудят заявление Президента Владимира Зеленского, что Украина поможет стабилизации в Сирии.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что правительство изменило порядок выплат компенсации за размещение переселенцев.

Также они отреагируют, что Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза.

Среди других тем:

  • ракетные "Магуры" в Черном море уничтожили два вертолета РФ;
  • россияне пытаются обойти Покровск, боев в городе нет;
  • заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка, что сейчас никаких переговоров с Кремлем не может быть;
  • РФ за год потеряла войска численностью почти 36 мотострелковых дивизий.

Напомним, Зеленский заявил, что в ряды международных партнеров Украины присоединились новые страны, среди которых и Сирия.

Также захватчики осуществляют попытки взять Покровск в окружение. Сейчас это одна из самых интенсивных точек боевых действий на фронте.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:27 Оформление отсрочки в 2025 году — обязательно ли идти в ТЦК

18:22 В Польше запустили производство дронов для Украины

18:21 Два паспорта одновременно — новая услуга для одесситов

18:19 В России пытались отравить Башара Асада, — The Sun

18:17 ДБР расследует нарушения в 155-й механизированной бригаде, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 ВСУ получат дроны, которые управляются через оптоволокно — фото

17:56 Новые правила 2025 — что изменилось в оформлении "Зеленой карты"

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

17:46 В Приднестровье чрезвычайное положение — предприятия остановились

17:41 На границе выкрыли "железнодорожников", которые бежали в Словакию

18:27 Оформление отсрочки в 2025 году — обязательно ли идти в ТЦК

18:22 В Польше запустили производство дронов для Украины

18:21 Два паспорта одновременно — новая услуга для одесситов

18:19 В России пытались отравить Башара Асада, — The Sun

18:17 ДБР расследует нарушения в 155-й механизированной бригаде, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 ВСУ получат дроны, которые управляются через оптоволокно — фото

17:56 Новые правила 2025 — что изменилось в оформлении "Зеленой карты"

17:46 В Приднестровье чрезвычайное положение — предприятия остановились

17:41 На границе выкрыли "железнодорожников", которые бежали в Словакию

17:40 ГБР завершило дело по некачественной одежде для бойцов ВСУ

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс