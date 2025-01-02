Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали юрист Андрей Вигиринский, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, военный аналитик Евгений Дикий, заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский и основатель и наставник Академии Шринатджи Алакх Ниранджан. В частности, они обсудят заявление Президента Владимира Зеленского, что Украина поможет стабилизации в Сирии.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что правительство изменило порядок выплат компенсации за размещение переселенцев.

Также они отреагируют, что Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза.

Среди других тем:

ракетные "Магуры" в Черном море уничтожили два вертолета РФ;

россияне пытаются обойти Покровск, боев в городе нет;

заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка, что сейчас никаких переговоров с Кремлем не может быть;

РФ за год потеряла войска численностью почти 36 мотострелковых дивизий.

Напомним, Зеленский заявил, что в ряды международных партнеров Украины присоединились новые страны, среди которых и Сирия.

Также захватчики осуществляют попытки взять Покровск в окружение. Сейчас это одна из самых интенсивных точек боевых действий на фронте.