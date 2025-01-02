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Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали юрист Андрій Вігірінський, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, військовий аналітик Євген Дикий, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський та засновник і наставник Академії Шрінатджі Алакх Ніранджан. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського, що Україна допоможе стабілізації в Сирії.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що уряд змінив порядок виплат компенсації за розміщення переселенців.

Також вони відреагують, що Україна за 2024 рік збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза.

Серед інших тем: 

  • ракетні "Маґури" у Чорному морі знищили два гелікоптери РФ; 
  • росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає;
  • заява радника керівника ОП Михайла Подоляка, що наразі ніяких переговорів з Кремлем не може бути;
  • РФ за рік втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що до лав міжнародних партнерів України долучилися нові країни, серед яких і Сирія.

Також загарбники здійснюють спроби взяти Покровськ в оточення. Наразі це одна з найінтенсивніших точок бойових дій на фронті.

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14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

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