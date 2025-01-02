Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали юрист Андрій Вігірінський, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, військовий аналітик Євген Дикий, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський та засновник і наставник Академії Шрінатджі Алакх Ніранджан. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського, що Україна допоможе стабілізації в Сирії.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що уряд змінив порядок виплат компенсації за розміщення переселенців.

Також вони відреагують, що Україна за 2024 рік збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза.

Серед інших тем:

ракетні "Маґури" у Чорному морі знищили два гелікоптери РФ;

росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає;

заява радника керівника ОП Михайла Подоляка, що наразі ніяких переговорів з Кремлем не може бути;

РФ за рік втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що до лав міжнародних партнерів України долучилися нові країни, серед яких і Сирія.

Також загарбники здійснюють спроби взяти Покровськ в оточення. Наразі це одна з найінтенсивніших точок бойових дій на фронті.