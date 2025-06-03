Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

Российские захватчики нанесли удар по центру Сум утром 3 июня, на что уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Также премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал важное событие.
Об этом и не только смотрите в прямом эфире День.LIVE во вторник, 3 июня.
О чем эфир День.LIVE
В студии Новини.LIVЕ вместе с приглашенными экспертами обсудим такие темы:
- Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны;
- На этой неделе может состояться телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа;
- Трамп заявил, что США невиданными темпами пополняют запасы вооружений;
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего преемника Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.
Экспертные мнения выскажут гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- доктор политических наук, научный сотрудник Центра евразийских исследований AVIM Якуб Корейба;
- эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- спикер Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Олег Стрелка;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- начальник штаба, заместитель командира полка беспилотных систем в 3-м армейском корпусе Евгений, позывной "Тичер".
Напомним, что российские захватчики атаковали Сумы утром 3 июня. В результате обстрела есть погибшие и раненые, также фиксируются разрушения автомобилей и жилых домов. На обстрел отреагировал Зеленский, он отметил, что этот удар отражает все, что надо знать о желании России закончить войну.