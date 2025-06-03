Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE arrow
Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

3 июня 2025 г. 13:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

Text

Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

2 июня 2025
Text

Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

Text

Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

Text

Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

Text

Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE

31 мая 2025
Text

Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

30 мая 2025
Text

Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

13:11 Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

2 июня 2025
Text

18:05 Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

14:45 Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

Text

13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

Российские захватчики нанесли удар по центру Сум утром 3 июня, на что уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Также премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал важное событие.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире День.LIVE во вторник, 3 июня.

О чем эфир День.LIVE

В студии Новини.LIVЕ вместе с приглашенными экспертами обсудим такие темы:

  • Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны;
  • На этой неделе может состояться телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа;
  • Трамп заявил, что США невиданными темпами пополняют запасы вооружений;
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего преемника Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.

Экспертные мнения выскажут гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • доктор политических наук, научный сотрудник Центра евразийских исследований AVIM Якуб Корейба;
  • эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • спикер Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Олег Стрелка;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • начальник штаба, заместитель командира полка беспилотных систем в 3-м армейском корпусе Евгений, позывной "Тичер".

Напомним, что российские захватчики атаковали Сумы утром 3 июня. В результате обстрела есть погибшие и раненые, также фиксируются разрушения автомобилей и жилых домов. На обстрел отреагировал Зеленский, он отметил, что этот удар отражает все, что надо знать о желании России закончить войну.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:28 В центре Киева на Бассейной вспыхнул пожар на балконе — фото

13:19 ВР утвердила законопроект о военном омбудсмене — что будет делать

13:16 Плохое самочувствие и настроение — прогноз магнитных бурь

13:14 В Украине будут проверять воду и пациентов — сезон холеры начался

13:11 Путин всегда может применить ядерный арсенал,— Помпео в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:11 Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

13:10 Изменения не за горами — что ждет учителей и учеников с сентября

13:08 Помощь от UNHCR Ukraine — какие две категории людей имеют право

12:54 В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения пехоты РФ — видео

12:44 Отец игрока сборной Украины рассказал о скандале в команде

13:28 В центре Киева на Бассейной вспыхнул пожар на балконе — фото

13:19 ВР утвердила законопроект о военном омбудсмене — что будет делать

13:16 Плохое самочувствие и настроение — прогноз магнитных бурь

13:14 В Украине будут проверять воду и пациентов — сезон холеры начался

13:11 Путин всегда может применить ядерный арсенал,— Помпео в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Изменения не за горами — что ждет учителей и учеников с сентября

13:08 Помощь от UNHCR Ukraine — какие две категории людей имеют право

12:54 В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения пехоты РФ — видео

12:44 Отец игрока сборной Украины рассказал о скандале в команде

12:43 Миллионные хищения на трансформаторах — разоблачили организатора

11:02 Выборы в Польше — почему не стоит паниковать в Украине

2 июня

19:46 Нужно ли Украине ядерное оружие — что думают об этом одесситы

30 мая

10:22 Отдых во время войны — что планируют одесситы

29 мая

22:32 Фрукты и овощи дешевеют — актуальные цены на одесском рынке

28 мая

19:46 Лето в Одессе 2025 — безопасно ли ехать на отдых к морю

27 мая

22:33 Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

23 мая

19:43 Правила войны изменились — море больше не принадлежит россиянам

22 мая

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

21 мая

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

Text

13:11 Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

2 июня
Text

18:05 Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

14:45 Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

Text

13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция