Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Російські загарбники завдали удару по центру Сум вранці 3 червня, на що вже відреагував президент Володимир Зеленський. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував важливу подію.

Про це та не тільки дивіться в прямому ефірі День.LIVE у вівторок, 3 червня.

Про що ефір День.LIVE

У студії Новини.LIVЕ разом із запрошеними експертами обговоримо такі теми:

Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;

Цього тижня може відбутися телефонна розмова Сі Цзіньпіна і Трампа;

Трамп заявив, що США небаченими темпами поповнюють запаси озброєнь;

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не згоден з обіцянками свого наступника Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.

Експертні думки висловлять гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

доктор політичних наук, науковий співробітник Центру євразійських досліджень AVIM Якуб Корейба;

експерт з економічних питань Олег Саркіц;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

начальник штабу, заступник командира полку безпілотних систем у 3-му армійському корпусі Євген, позивний "Тічер".

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Суми вранці 3 червня. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, також фіксуються руйнування автівок та житлових будинків. На обстріл відреагував Зеленський, він наголосив, що цей удар відображає все, що треба знати про бажання Росії закінчити війну.