Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Російські загарбники завдали удару по центру Сум вранці 3 червня, на що вже відреагував президент Володимир Зеленський. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував важливу подію.
Про це та не тільки дивіться в прямому ефірі День.LIVE у вівторок, 3 червня.
Про що ефір День.LIVE
У студії Новини.LIVЕ разом із запрошеними експертами обговоримо такі теми:
- Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;
- Цього тижня може відбутися телефонна розмова Сі Цзіньпіна і Трампа;
- Трамп заявив, що США небаченими темпами поповнюють запаси озброєнь;
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не згоден з обіцянками свого наступника Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.
Експертні думки висловлять гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- доктор політичних наук, науковий співробітник Центру євразійських досліджень AVIM Якуб Корейба;
- експерт з економічних питань Олег Саркіц;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка;
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- начальник штабу, заступник командира полку безпілотних систем у 3-му армійському корпусі Євген, позивний "Тічер".
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Суми вранці 3 червня. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, також фіксуються руйнування автівок та житлових будинків. На обстріл відреагував Зеленський, він наголосив, що цей удар відображає все, що треба знати про бажання Росії закінчити війну.