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Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

03 червня 2025 р. 13:11

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Російські загарбники завдали удару по центру Сум вранці 3 червня, на що вже відреагував президент Володимир Зеленський. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував важливу подію.

Про це та не тільки дивіться в прямому ефірі День.LIVE у вівторок, 3 червня.

Про що ефір День.LIVE

У студії Новини.LIVЕ разом із запрошеними експертами обговоримо такі теми:

  • Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;
  • Цього тижня може відбутися телефонна розмова Сі Цзіньпіна і Трампа;
  • Трамп заявив, що США небаченими темпами поповнюють запаси озброєнь;
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не згоден з обіцянками свого наступника Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.

 Експертні думки висловлять гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
  • доктор політичних наук, науковий співробітник Центру євразійських досліджень AVIM Якуб Корейба;
  • експерт з економічних питань Олег Саркіц;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • начальник штабу, заступник командира полку безпілотних систем у 3-му армійському корпусі Євген, позивний "Тічер".

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Суми вранці 3 червня. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, також фіксуються руйнування автівок та житлових будинків. На обстріл відреагував Зеленський, він наголосив, що цей удар відображає все, що треба знати про бажання Росії закінчити війну.

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13:36 РФ атакувала Харківщину з РСЗВ — в ОВА заявили про загиблих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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