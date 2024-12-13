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Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

13 декабря 2024 г. 22:00

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

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Несмотря на полномасштабную войну через Украину, продолжают поставлять российский газ. Транзит будет продолжаться в любом случае даже через посредников.

Об этом заявила нардеп Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE.

Транзит российского газа

"Полномасштабная война длится почти три года, а российский газ как качали, так и качают. Потому что есть война, а есть газ", — сказала она.

Скороход считает, что газовая труба — это один из рычагов воздействия, как ее используют — такие результаты мы имеем. Она убеждена, что транзит российского газа будет продлен.

"Если не в прямых контрактах, то найдется некий посредник", — добавила депутат.

Напомним, США ввели санкции против российского "Газпромбанка". Турция ведет переговоры с США и Россией по отмене ограничений на продажу энергоносителей другим странам.

Также в результате ограничений самый современный российский танк Т-90М потерял лазерные прицелы.

 

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