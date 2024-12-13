Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Попри повномасштабну війну через Україну продовжують постачати російський газ. Транзит триватиме у будь-якому випадку, навіть через посередників.

Про це заявила нардепка Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE.

Транзит російського газу

"Повномасштабна війна триває майже три роки, а російський газ як качали, так і качають. Бо є війна, а є газ", — сказала вона.

Скороход вважає, що газова труба — це один із важелів впливу, як її використовують — такі результати ми і маємо. Вона переконана, що транзит російського газу буде продовжений.

"Якщо не в прямих контрактах, то знайдеться якийсь посередник", — додала депутатка.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти російського "Газпромбанку". Туреччина веде переговори зі США та Росією щодо скасування обмежень на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Також внаслідок обмежень найсучасніший російський танк Т-90М втратив лазерні приціли.