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Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

13 грудня 2024 р. 22:00

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Попри повномасштабну війну через Україну продовжують постачати російський газ. Транзит триватиме у будь-якому випадку, навіть через посередників.

Про це заявила нардепка Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE.

Транзит російського газу

"Повномасштабна війна триває майже три роки, а російський газ як качали, так і качають. Бо є війна, а є газ", — сказала вона.

Скороход вважає, що газова труба — це один із важелів впливу, як її використовують — такі результати ми і маємо. Вона переконана, що транзит російського газу буде продовжений.

"Якщо не в прямих контрактах, то знайдеться якийсь посередник", — додала депутатка.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти російського "Газпромбанку". Туреччина веде переговори зі США та Росією щодо скасування обмежень на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Також внаслідок обмежень найсучасніший російський танк Т-90М втратив лазерні приціли.

  

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06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить