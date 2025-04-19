Схождение Благодатного огня в Иерусалиме — прямой эфир

В Страстную субботу, 19 апреля, в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Событие проходит в Храме Гроба Господня.

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Схождение Благодатного огня

После этого огонь передадут в храмы по всему миру. Торжественная церемония проходит каждый год. Она символизирует свет Воскресения Иисуса Христа.

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