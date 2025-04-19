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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме — прямой эфир

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме — прямой эфир

19 апреля 2025 г. 12:15

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В Страстную субботу, 19 апреля, в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Событие проходит в Храме Гроба Господня. 

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Схождение Благодатного огня

После этого огонь передадут в храмы по всему миру. Торжественная церемония проходит каждый год. Она символизирует свет Воскресения Иисуса Христа.

Напомним, верующие 19 апреля отмечают Великую субботу. Новини.LIVE рассказали, как можно тепло поздравить родных и близких.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что на Пасху по всей Украине будет теплая и комфортная погода. Однако на западе возможны кратковременные дожди.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:44 В Киеве состоялся воркшоп по росписи писанок — детали

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9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона