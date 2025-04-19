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Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі — прямий ефір

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі — прямий ефір

19 квітня 2025 р. 12:15

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У Страсну суботу, 19 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Це сталося у Храмі Гробу Господнього. 

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Сходження Благодатного вогню

Після цього вогонь передадуть у храми по всьому світу. Урочиста церемонія проходить щороку. Вона символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Нагадаємо, віряни 19 квітня відзначають Велику суботу. Новини.LIVE розповіли, як можна тепло привітати рідних і близьких.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Великдень по всій Україні буде тепла та комфортна погода. Однак на заході можливі короткочасні дощі. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:38 Київ погодився на пропозиції США щодо припинення вогню, — ЗМІ

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона