Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі — прямий ефір

У Страсну суботу, 19 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Це сталося у Храмі Гробу Господнього.

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Сходження Благодатного вогню

Після цього вогонь передадуть у храми по всьому світу. Урочиста церемонія проходить щороку. Вона символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Нагадаємо, віряни 19 квітня відзначають Велику суботу. Новини.LIVE розповіли, як можна тепло привітати рідних і близьких.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Великдень по всій Україні буде тепла та комфортна погода. Однак на заході можливі короткочасні дощі.