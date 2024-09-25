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Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

25 сентября 2024 г. 13:01

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13:01Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

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14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

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08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

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21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

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План Победы Президента Украины Владимир Зеленского не поразил партнеров. Кроме того, встреча украинского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа не состоится. 

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Главные темы разговора

Во время эфира День.LIVE гости студии и ведущие обсудят:

  • План Победы не поразил партнеров;
  • Зеленский не встретится с Джонсоном;
  • международная помощь покрывает 80% потребностей ВСУ, в прошлом году этот показатель составлял 90% — Умеров;
  • Киев опередил Токио и вошел в 15 лучших городов мира по уровню цифровизации, — КГГА;
  • первые повестки по почте для уточнения данных стали получать жители Киева и Закарпатья;
  • Шмыгаль: в следующем году Украине потребуется около 38 млрд долларов внешнего бюджетного финансирования.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Петр Олещук — политолог;
  • Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик.

Напомним, Зеленский вместе с супругой прибыли в США, чтобы Президент Украины представил свой "план победы" мировым лидерам.

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14:21 Украинским беженцам одна из стран Европы облегчит трудоустройство

14:19 Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН

14:09 Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:04 Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

14:02 Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно

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13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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