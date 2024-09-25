Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

План Победы Президента Украины Владимир Зеленского не поразил партнеров. Кроме того, встреча украинского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа не состоится.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Главные темы разговора

Во время эфира День.LIVE гости студии и ведущие обсудят:

План Победы не поразил партнеров;

Зеленский не встретится с Джонсоном;

международная помощь покрывает 80% потребностей ВСУ, в прошлом году этот показатель составлял 90% — Умеров;

Киев опередил Токио и вошел в 15 лучших городов мира по уровню цифровизации, — КГГА;

первые повестки по почте для уточнения данных стали получать жители Киева и Закарпатья;

Шмыгаль: в следующем году Украине потребуется около 38 млрд долларов внешнего бюджетного финансирования.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Петр Олещук — политолог;

Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик.

Напомним, Зеленский вместе с супругой прибыли в США, чтобы Президент Украины представил свой "план победы" мировым лидерам.