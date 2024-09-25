Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

План Победы Президента Украины Владимир Зеленского не поразил партнеров. Кроме того, встреча украинского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа не состоится.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.
Главные темы разговора
Во время эфира День.LIVE гости студии и ведущие обсудят:
- План Победы не поразил партнеров;
- Зеленский не встретится с Джонсоном;
- международная помощь покрывает 80% потребностей ВСУ, в прошлом году этот показатель составлял 90% — Умеров;
- Киев опередил Токио и вошел в 15 лучших городов мира по уровню цифровизации, — КГГА;
- первые повестки по почте для уточнения данных стали получать жители Киева и Закарпатья;
- Шмыгаль: в следующем году Украине потребуется около 38 млрд долларов внешнего бюджетного финансирования.
Кто стал гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Петр Олещук — политолог;
- Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
- Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик.
Напомним, Зеленский вместе с супругой прибыли в США, чтобы Президент Украины представил свой "план победы" мировым лидерам.