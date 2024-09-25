Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE arrow
Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

25 вересня 2024 р. 13:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:01Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

План Перемоги Президента України Володимир Зеленського не вразив партнерів. Крім того, зустріч українського лідера та кандидата у президента США Дональда Трампа скасовується.

Про це і не поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00. 

Головні теми розмови

Під час ефіру День.LIVE гості студії та ведучі обговорять:

  • План Перемоги не вразив партнерів;
  • Зеленський не зустрінеться з Джонсоном;
  • міжнародна допомога наразі покриває 80% потреб ЗСУ, торік цей показник складав 90% — Умеров;
  • Київ випередив Токіо і увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації, - КМДА;
  • перші повістки поштою для уточнення даних почали отримувати жителі Києва та Закарпаття;
  • Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме близько 38 млрд доларів зовнішнього бюджетного фінансування.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Петро Олещук — політолог;
  • Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик.

Нагадаємо, Зеленський разом із дружиною прибули до США, аби Президент України представив свій "план перемоги" світовим лідерам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:14 Британська розвідка попередила про оточення Вугледара

13:10 Зеленський в США зустрівся зі Столтенбергом

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

13:00 Підприємцям доступні ваучери на відновлення бізнесу — умови програми

12:54 Природне диво — на Одещині у вересні розквітли груші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:53 Зустріч Зеленського з То Ламом — про що домовилися політики

12:52 Відстрочка по догляду за рідними — як це зробити без довідки МСЕК

12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

13:14 Британська розвідка попередила про оточення Вугледара

13:10 Зеленський в США зустрівся зі Столтенбергом

13:00 Підприємцям доступні ваучери на відновлення бізнесу — умови програми

12:54 Природне диво — на Одещині у вересні розквітли груші

12:53 Зустріч Зеленського з То Ламом — про що домовилися політики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 Відстрочка по догляду за рідними — як це зробити без довідки МСЕК

12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

12:37 Нові виплати сім'ям загиблих військових — хто отримає 15 млн, а хто 2,27 млн

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим