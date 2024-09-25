Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

План Перемоги Президента України Володимир Зеленського не вразив партнерів. Крім того, зустріч українського лідера та кандидата у президента США Дональда Трампа скасовується.

Про це і не поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.

Головні теми розмови

Під час ефіру День.LIVE гості студії та ведучі обговорять:

План Перемоги не вразив партнерів;

Зеленський не зустрінеться з Джонсоном;

міжнародна допомога наразі покриває 80% потреб ЗСУ, торік цей показник складав 90% — Умеров;

Київ випередив Токіо і увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації, - КМДА;

перші повістки поштою для уточнення даних почали отримувати жителі Києва та Закарпаття;

Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме близько 38 млрд доларів зовнішнього бюджетного фінансування.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Петро Олещук — політолог;

Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик.

Нагадаємо, Зеленський разом із дружиною прибули до США, аби Президент України представив свій "план перемоги" світовим лідерам.