Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

План Перемоги Президента України Володимир Зеленського не вразив партнерів. Крім того, зустріч українського лідера та кандидата у президента США Дональда Трампа скасовується.
Про це і не поговорять експерти в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.
Головні теми розмови
Під час ефіру День.LIVE гості студії та ведучі обговорять:
- План Перемоги не вразив партнерів;
- Зеленський не зустрінеться з Джонсоном;
- міжнародна допомога наразі покриває 80% потреб ЗСУ, торік цей показник складав 90% — Умеров;
- Київ випередив Токіо і увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації, - КМДА;
- перші повістки поштою для уточнення даних почали отримувати жителі Києва та Закарпаття;
- Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме близько 38 млрд доларів зовнішнього бюджетного фінансування.
Хто став гостями студії Новини.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Петро Олещук — політолог;
- Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
- Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
- Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик.
Нагадаємо, Зеленський разом із дружиною прибули до США, аби Президент України представив свій "план перемоги" світовим лідерам.