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Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

9 ноября 2024 г. 19:07

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

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16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

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15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Как именно новоизбранный президент США Дональд Трамп будет заканчивать войну, кому в Украине в первую очередь разошлют повестки и подпишет ли Президент скандальный закон о дровах — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь

Эфир Остаповець.LIVE

  • Что об избрании Трампа думают украинские топ-политики и каким его президентством будет для Украины
  • Кто из украинских военнообязанных мужчин получит повестки в первую очередь
  • Что не так со скандальным законом о дровах и будет ли он подписан Президентом

Напомним, по словам депутата ВР от партии "Слуга народа" Егора Чернева, внутри Республиканской партии и команды Дональда Трампа есть понимание поддержки Украины. Как именно будет действовать новоизбранный президент Трамп, будет понятно уже в ближайшие недели или месяцы во время перехода власти от Администрации Джо Байдена к Трампу.

А Чрезвычайная и Полномочная посолка Канады в Украине Наталья Цмоц рассказала о недавней министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира. Она прошла 30-31 октября в Монреале и состояла из 70 представителей из 63 стран мира и международных организаций. Конференция длилась полтора дня и была уделена трем основным вопросам и группам.

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20:00 Могут ли в ТЦК отказать в отсрочке из-за необновленных данных

19:56 Боррель объяснил перспективу тренировок военных в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:43 В Киеве возле метро повесилась девушка, — местные паблики

19:29 Зеленский подвел итоги совещаний по оборонной тематике

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8 ноября 2024
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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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