Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Как именно новоизбранный президент США Дональд Трамп будет заканчивать войну, кому в Украине в первую очередь разошлют повестки и подпишет ли Президент скандальный закон о дровах — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповець.LIVE

Что об избрании Трампа думают украинские топ-политики и каким его президентством будет для Украины

Кто из украинских военнообязанных мужчин получит повестки в первую очередь

Что не так со скандальным законом о дровах и будет ли он подписан Президентом

Напомним, по словам депутата ВР от партии "Слуга народа" Егора Чернева, внутри Республиканской партии и команды Дональда Трампа есть понимание поддержки Украины. Как именно будет действовать новоизбранный президент Трамп, будет понятно уже в ближайшие недели или месяцы во время перехода власти от Администрации Джо Байдена к Трампу.

А Чрезвычайная и Полномочная посолка Канады в Украине Наталья Цмоц рассказала о недавней министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира. Она прошла 30-31 октября в Монреале и состояла из 70 представителей из 63 стран мира и международных организаций. Конференция длилась полтора дня и была уделена трем основным вопросам и группам.