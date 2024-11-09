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Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

09 листопада 2024 р. 19:07

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21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

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19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

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14:48Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

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18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

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17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

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17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

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16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

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16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

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16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

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21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Як саме новообраний президент США Дональд Трамп буде закінчувати війну, кому в Україні в першу чергу розішлють повістки та чи підпише Президент скандальний закон про дрова — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут

Ефір Остаповець.LIVE 

  • Що про обрання Трампа думають українські топ-політики і яким його президентство буде для України
  • Хто із українських військовозобовʼязаних чоловіків отримає повістки у першу чергу
  • Що не так із скандальним законом про дрова і чи буде він підписаний Президентом

Нагадаємо, за словами депутата ВР від партії "Слуга народу" Єгора Чернєва, всередині Республіканської партії та команди Дональда Трампа є розуміння підтримки України. Як саме буде діяти новообраний президент Трамп, буде зрозуміло вже у найближчі тижні чи місяці, під час переходу влади від Адміністрації Джо Байдена до Трампа.

А Надзвичайна і Повноважна посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла про нещодавню міністерську конференцію з людського виміру Формули миру. Вона пройшла 30-31 жовтня у Монреалі і складалася із 70 представників із 63 країн світу та міжнародних організацій. Конференція тривала півтора дня і була приділена трьом основним питанням та групам. 

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04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

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Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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