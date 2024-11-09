Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Як саме новообраний президент США Дональд Трамп буде закінчувати війну, кому в Україні в першу чергу розішлють повістки та чи підпише Президент скандальний закон про дрова — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

Що про обрання Трампа думають українські топ-політики і яким його президентство буде для України

Хто із українських військовозобовʼязаних чоловіків отримає повістки у першу чергу

Що не так із скандальним законом про дрова і чи буде він підписаний Президентом

Нагадаємо, за словами депутата ВР від партії "Слуга народу" Єгора Чернєва, всередині Республіканської партії та команди Дональда Трампа є розуміння підтримки України. Як саме буде діяти новообраний президент Трамп, буде зрозуміло вже у найближчі тижні чи місяці, під час переходу влади від Адміністрації Джо Байдена до Трампа.

А Надзвичайна і Повноважна посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла про нещодавню міністерську конференцію з людського виміру Формули миру. Вона пройшла 30-31 жовтня у Монреалі і складалася із 70 представників із 63 країн світу та міжнародних організацій. Конференція тривала півтора дня і була приділена трьом основним питанням та групам.