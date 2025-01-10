Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Уходящая неделя запомнилась рядом важных событий в США. Кроме трагических пожаров в Калифорнии и церемонии прощания с президентом Джимми Картером информационный эфир заполнили скандальные заявления новоизбранного президента Дональда Трампа.

Специальный корреспондент Ульяна Бойчук из Вашингтона сообщила в эфире Вечір.LIVE о ключевых событиях последних дней.

Главные новости недели в США

В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

Бывший президент США Дональд Трамп высказал предложения о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и превращении Канады в 51-й штат. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны лидеров Мексики и Канады.

Президент Мексики предложила переименовать США в "Мексиканскую часть континента", а премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно отверг предложения Трампа.

Кроме того, Ульяна Бойчук сообщила об официальном признании Конгрессом США результатов последних президентских выборов.

Также она рассказала о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе, которые угрожают жилищам известных личностей и высокопоставленных чиновников из-за сильного ветра и сухой погоды.

<В завершение Ульяна Бойчук отметила проведение церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, который умер в возрасте 100 лет.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа. Несколько миллиардов долларов останется и уже новая администрация будет решать, что с ними делать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители стран обсудили поддержку Украины, а также ситуацию в Сирии и Газе.