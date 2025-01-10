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Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

10 января 2025 г. 3:44

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Уходящая неделя запомнилась рядом важных событий в США. Кроме трагических пожаров в Калифорнии и церемонии прощания с президентом Джимми Картером информационный эфир заполнили скандальные заявления новоизбранного президента Дональда Трампа.

Специальный корреспондент Ульяна Бойчук из Вашингтона сообщила в эфире Вечір.LIVE о ключевых событиях последних дней.

Главные новости недели в США

В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

  • Бывший президент США Дональд Трамп высказал предложения о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и превращении Канады в 51-й штат. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны лидеров Мексики и Канады.
  • Президент Мексики предложила переименовать США в "Мексиканскую часть континента", а премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно отверг предложения Трампа.
  • Кроме того, Ульяна Бойчук сообщила об официальном признании Конгрессом США результатов последних президентских выборов.
  • Также она рассказала о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе, которые угрожают жилищам известных личностей и высокопоставленных чиновников из-за сильного ветра и сухой погоды.
  • <В завершение Ульяна Бойчук отметила проведение церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, который умер в возрасте 100 лет.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа. Несколько миллиардов долларов останется и уже новая администрация будет решать, что с ними делать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители стран обсудили поддержку Украины, а также ситуацию в Сирии и Газе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:42 АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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