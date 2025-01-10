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Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

10 січня 2025 р. 03:44

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
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22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

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21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

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19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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Тиждень, що минає, запам'ятався низкою важливих подій у США. Окрім трагічних пожеж у Каліфорнії та церемонії прощання з президентом Джиммі Картером інформаційний етер заповнили скандальні заяви новообраного президента Дональда Трампа.

Спеціальний кореспондент Уляна Бойчук з Вашингтона повідомила в етері Вечір.LIVE про ключові події останніх днів.

Головні новини тижня у США

У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла про таке:

  • Колишній президент США Дональд Трамп висловив пропозиції щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів та перетворення Канади на 51-й штат. Ці заяви викликали негативну реакцію з боку лідерів Мексики та Канади.
  • Президентка Мексики запропонувала перейменувати США на "Мексиканську частину континенту", а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо рішуче відкинув пропозиції Трампа.
  • Крім того, Уляна Бойчук повідомила про офіційне визнання Конгресом США результатів останніх президентських виборів.
  • Також вона розповіла про масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, які загрожують житлам відомих особистостей та високопосадовців через сильний вітер і суху погоду.
  • На завершення Уляна Бойчук відзначила проведення церемонії прощання з колишнім президентом США Джиммі Картером, який помер у віці 100 років.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа. Кілька мільярдів доларів залишиться і вже нова адміністрація буде вирішувати, що з ними робити.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники країн обговорили підтримку України, а також ситуацію в Сирії та Газі. 

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03:20 Біля Черкас було чутно вибух — що відомо

Термінова новина

02:55 Удруге за ніч — чому оголосили тривогу на Київщині

02:42 АЗОВ та 3 ОШБр показали, як ефективно знищують окупантів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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