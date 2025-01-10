Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Тиждень, що минає, запам'ятався низкою важливих подій у США. Окрім трагічних пожеж у Каліфорнії та церемонії прощання з президентом Джиммі Картером інформаційний етер заповнили скандальні заяви новообраного президента Дональда Трампа.

Спеціальний кореспондент Уляна Бойчук з Вашингтона повідомила в етері Вечір.LIVE про ключові події останніх днів.

Головні новини тижня у США

У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла про таке:

Колишній президент США Дональд Трамп висловив пропозиції щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів та перетворення Канади на 51-й штат. Ці заяви викликали негативну реакцію з боку лідерів Мексики та Канади.

Президентка Мексики запропонувала перейменувати США на "Мексиканську частину континенту", а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо рішуче відкинув пропозиції Трампа.

Крім того, Уляна Бойчук повідомила про офіційне визнання Конгресом США результатів останніх президентських виборів.

Також вона розповіла про масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, які загрожують житлам відомих особистостей та високопосадовців через сильний вітер і суху погоду.

На завершення Уляна Бойчук відзначила проведення церемонії прощання з колишнім президентом США Джиммі Картером, який помер у віці 100 років.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа. Кілька мільярдів доларів залишиться і вже нова адміністрація буде вирішувати, що з ними робити.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники країн обговорили підтримку України, а також ситуацію в Сирії та Газі.