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Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

3 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 3 октября, посетил одно из самых горячих направлений фронта. По его словам, было принято решение для усиления эффективности украинской обороны.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • политолог Олег Саакян.

Вместе с ведущей они обсудят следующие темы:

  • Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны;
  • в 72-й бригаде рассказали, как бойцы выбирались из Угледара в Донецкой области;
  • приказа покидать Угледар никто не давал, — военный 72 ОМБр Ворошнов;
  • падение Угледара является следствием отказа США разрешить Украине нанести удары вглубь РФ, — AP;
  • украинские военные атаковали военный аэродром России "БорисоГлебск";
  • Буданов заявил, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются: "Все отводят глаза от происходящего";
  • Россия легко обходит европейские санкции, чтобы вести войну против Украины, — Kyiv Post;
  • глава МИД Польши Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским во время встречи в сентябре, о котором ранее сообщала пресса.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу конфликта с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время их встречи в сентябре.

Президент Украины впервые прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области.

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18:42 Оккупанты ударили по остановке в Купянске — полиция показала фото

18:40 Шовковский выпустил атакующий состав на матч с Хоффенхаймом в Лиге Европы

18:38 Глава USAID Пауэр сообщила о росте технического сектора в Украине с 2022 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:38 Фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска

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