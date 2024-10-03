Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 3 октября, посетил одно из самых горячих направлений фронта. По его словам, было принято решение для усиления эффективности украинской обороны.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж;
- глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- политолог Олег Саакян.
Вместе с ведущей они обсудят следующие темы:
- Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны;
- в 72-й бригаде рассказали, как бойцы выбирались из Угледара в Донецкой области;
- приказа покидать Угледар никто не давал, — военный 72 ОМБр Ворошнов;
- падение Угледара является следствием отказа США разрешить Украине нанести удары вглубь РФ, — AP;
- украинские военные атаковали военный аэродром России "БорисоГлебск";
- Буданов заявил, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются: "Все отводят глаза от происходящего";
- Россия легко обходит европейские санкции, чтобы вести войну против Украины, — Kyiv Post;
- глава МИД Польши Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским во время встречи в сентябре, о котором ранее сообщала пресса.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу конфликта с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время их встречи в сентябре.
Президент Украины впервые прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области.