Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 3 октября, посетил одно из самых горячих направлений фронта. По его словам, было принято решение для усиления эффективности украинской обороны.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж;

глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

политолог Олег Саакян.

Вместе с ведущей они обсудят следующие темы:

Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны;

в 72-й бригаде рассказали, как бойцы выбирались из Угледара в Донецкой области;

приказа покидать Угледар никто не давал, — военный 72 ОМБр Ворошнов;

падение Угледара является следствием отказа США разрешить Украине нанести удары вглубь РФ, — AP;

украинские военные атаковали военный аэродром России "БорисоГлебск";

Буданов заявил, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются: "Все отводят глаза от происходящего";

Россия легко обходит европейские санкции, чтобы вести войну против Украины, — Kyiv Post;

глава МИД Польши Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским во время встречи в сентябре, о котором ранее сообщала пресса.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу конфликта с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время их встречи в сентябре.

Президент Украины впервые прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области.