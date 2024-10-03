Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 3 жовтня, відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. За його словами, були ухвалені рішення для посилення ефективності української оборони.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж;

очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;

політолог, директор Інституту соціально-політичого проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

політолог Олег Саакян.

Разом з ведучою вони обговорять такі теми:

Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. Заявив, що були ухвалені рішення для посилення ефективності оборони;

у 72-й бригаді розповіли, як бійці вибирались з Вугледара на Донеччині;

наказу залишати Вугледар ніхто не давав, — військовий 72 ОМБр Ворошнов;

падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ, — AP;

українські військові атакували військовий аеродром Росії "Борисоглєбськ";

Буданов заявив, що постачання західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються: "Усі відводять очі від того, що відбувається";

Росія з легкістю обходить європейські санкції, щоб вести війну проти України, — Kyiv Post;

глава МЗС Польщі Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським під час їхньої зустрічі у вересні, про який раніше повідомляла преса.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо конфлікту з Президентом України Володимиром Зеленським, який стався під час їхньої зустрічі у вересні.

А президент України вперше прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області.