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Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

03 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

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13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

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13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

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11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 3 жовтня, відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. За його словами, були ухвалені рішення для посилення ефективності української оборони.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж;
  • очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичого проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;  
  • політолог Олег Саакян.

Разом з ведучою вони обговорять такі теми:

  • Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. Заявив, що були ухвалені рішення для посилення ефективності оборони;
  • у 72-й бригаді розповіли, як бійці вибирались з Вугледара на Донеччині;
  • наказу залишати Вугледар ніхто не давав, — військовий 72 ОМБр Ворошнов;
  • падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ, — AP;
  • українські військові атакували військовий аеродром Росії "Борисоглєбськ";
  • Буданов заявив, що постачання західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються: "Усі відводять очі від того, що відбувається";
  • Росія з легкістю обходить європейські санкції, щоб вести війну проти України, — Kyiv Post;  
  • глава МЗС Польщі Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським під час їхньої зустрічі у вересні, про який раніше повідомляла преса.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо конфлікту з Президентом України Володимиром Зеленським, який стався під час їхньої зустрічі у вересні. 

А президент України вперше прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області. 

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17:39 РФ вдарила по авто зі скрапленим газом у Чернігівській області — є загиблі

17:27 Подарунок на 900 тис. євро — фермери Одещини отримають допомогу з Німеччини

17:23 Синоптики назвали області, які завтра заллє рясним дощем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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