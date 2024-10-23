Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Национальное агентство по предотвращению коррупции, вероятно, также привлечено к коррупционным скандалам в МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей. Есть возможность привлечь взяточников к возврату средств.

Об этом сообщил экономический аналитик Павел Себастьянович в эфире День.LIVE в среду, 23 октября.

Могут ли привлечь прокуроров к возврату средств

Себастьянович заявил о том, что НАПК должно было знать о коррупционных схемах с пенсиями прокуроров, но ничего с этим не делало.

"НАПК должно было бы найти все эти схемы, когда прокуроры получали пенсии, ведь это видно в декларациях. Они должны были бы знать об этом, но молчали, что свидетельствует о том, что агентство тоже вовлечено в эти схемы", — подчеркнул экономический аналитик.

Он добавил, что существует процедура, согласно которой можно взыскать средства со взяточников обратно, но этого до сих пор никто не делал.

"Должно быть решение суда, конфискация и возврат денег. То есть, если следствие узнало, сколько денег было украдено, то они должны эти деньги изъять", — подчеркнул Себастьянович.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин озвучил первые результаты служебного расследования по получению фейковых инвалидностей прокурорами.

Мы писали о том, что после скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями Костин ушел в отставку.

Заметим, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, угрожает ответственность — против них будут возбуждаться уголовные дела.