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Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

23 жовтня 2024 р. 17:12

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16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

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13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

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13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Національне агентство з питань запобігання корупції, імовірно, також залучено до корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей. Існує можливість притягнути хабарників до повернення коштів.

Про це повідомив економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE у середу, 23 жовтня.

Чи можуть притягнути прокурорів до повернення коштів

Себастьянович заявив про те, що НАЗК повинно було знати про корупційні схеми з пенсіями прокурорів, але нічого з цим не робило. 

"НАЗК мало б знайти всі ці схеми, коли прокурори отримували пенсії, адже це видно в деклараціях. Вони мали б знати про це, але мовчали, що свідчить про те, що агентство теж залучено до цих схем", — підкреслив економічний аналітик.

Він додав, що існує процедура відповідно до якої можна стягнути кошти з хабарників назад, але цього досі ніхто не робив.

"Повинно бути рішення суду, конфіскація та повернення грошей. Тобто, якщо слідство дізналося, скільки грошей було вкрадено, то вони мають ці гроші вилучити", — підкреслив Себастьянович.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Андрій Костін озвучив перші результати службового розслідування щодо отримання фейкових інвалідностей прокурорами.

Ми писали про те, що після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями Костін пішов у відставку.

Зауважимо, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність — проти них відкриватимуть кримінальні справи. 

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17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

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16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

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13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

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