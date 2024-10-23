Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Національне агентство з питань запобігання корупції, імовірно, також залучено до корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей. Існує можливість притягнути хабарників до повернення коштів.

Про це повідомив економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE у середу, 23 жовтня.

Чи можуть притягнути прокурорів до повернення коштів

Себастьянович заявив про те, що НАЗК повинно було знати про корупційні схеми з пенсіями прокурорів, але нічого з цим не робило.

"НАЗК мало б знайти всі ці схеми, коли прокурори отримували пенсії, адже це видно в деклараціях. Вони мали б знати про це, але мовчали, що свідчить про те, що агентство теж залучено до цих схем", — підкреслив економічний аналітик.

Він додав, що існує процедура відповідно до якої можна стягнути кошти з хабарників назад, але цього досі ніхто не робив.

"Повинно бути рішення суду, конфіскація та повернення грошей. Тобто, якщо слідство дізналося, скільки грошей було вкрадено, то вони мають ці гроші вилучити", — підкреслив Себастьянович.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Андрій Костін озвучив перші результати службового розслідування щодо отримання фейкових інвалідностей прокурорами.

Ми писали про те, що після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями Костін пішов у відставку.

Зауважимо, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність — проти них відкриватимуть кримінальні справи.