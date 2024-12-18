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Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

18 декабря 2024 г. 16:16

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк дал интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец. В частности, говорили о будущих выборах в Украине и скандале с 211-й бригадой.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 18 декабря, в 21:00.

Интервью с Михаилом Подоляком

В интервью главными темами будут:

  • 1 000 гривен "Зимової єПідтримки";
  • почему говорят о покупке Президентом Украины Владимиром Зеленским электората;
  • мобилизация и как на нее повлияет ситуация в 211-й бригаде;
  • коррупция в МСЭКах.

Напомним, Подоляк назвал три пункта для победы Украины над российскими оккупантами. Один из них — поставка оружия.

Ранее Подоляк заявил, что Россия не применит ядерное оружие против Украины, поскольку для диктатора Владимира Путина это будет означать "дорогу в один конец".

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

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11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE