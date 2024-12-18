Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк дал интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец. В частности, говорили о будущих выборах в Украине и скандале с 211-й бригадой.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 18 декабря, в 21:00.

Интервью с Михаилом Подоляком

В интервью главными темами будут:

1 000 гривен "Зимової єПідтримки";

почему говорят о покупке Президентом Украины Владимиром Зеленским электората;

мобилизация и как на нее повлияет ситуация в 211-й бригаде;

коррупция в МСЭКах.

Напомним, Подоляк назвал три пункта для победы Украины над российскими оккупантами. Один из них — поставка оружия.

Ранее Подоляк заявил, что Россия не применит ядерное оружие против Украины, поскольку для диктатора Владимира Путина это будет означать "дорогу в один конец".