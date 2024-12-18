Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дав інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. Зокрема, говорили про майбутні вибори в Україні та скандал із 211-ю бригадою.

Подивитися інтерв'ю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 18 грудня, о 21:00.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком

В інтерв'ю головними темами будуть:

1 000 гривень "Зимової єПідтримки";

чому говорять про купівлю Президентом України Володимиром Зеленським електорату;

мобілізація і як на неї вплине ситуація у 211-й бригаді;

корупція у МСЕКах.

Нагадаємо, Подоляк назвав три пункти для перемоги України над російськими окупантами. Один з них — постачання зброї.

Раніше Подоляк заявив, що Росія не застосує ядерну зброю проти України, оскільки для диктатора Володимира Путіна це означатиме "дорогу в один кінець".