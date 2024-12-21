Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик arrow
Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

21 декабря 2024 г. 0:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Видео с инцидентом с участием работников ТЦК и СП в Вышгороде кажется странным из-за наличия на месте сотрудников полиции. В связи с этим прежде чем делать выводы, стоит дождаться результатов расследования.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 декабря, заявил военный аналитик Евгений Дикий.

Что говорит военный аналитик по поводу конфликта с участием ТЦК и СП в Вышгороде

Эксперт отметил, что у фронтовика, который был трижды контужен и сейчас работает в ТЦК и СП, реакция на дерзкое сопротивление уклониста может быть непредсказуемой. Другое дело, когда речь идет о представителях полиции.

"Полицейские проходят специальную подготовку. Они привыкли работать в условиях видеофиксации. И когда я вижу такие действия полицейских в присутствии целой кучи свидетелей, у меня вообще возникает вопрос: настоящее ли это видео", — объяснил Евгений Дикий.

Также он добавил, что задувание из газового баллончика — неадекватное поведение, однако в США, если бы водитель отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля, его просто застрелили бы. Законодательство Украины отличается от американского законодательства, однако гражданам не следует забывать о своих обязанностях перед государством.

"В наших законах тоже сказано, что ты должен сначала выполнить требования патрульного полицейского, а потом обжаловать его действия... Мы живем в абсурдной ситуации, когда абсолютное большинство наших людей почему-то убеждены, что у них есть множество прав и абсолютно нет обязанностей , государство всем обязано, а человек не обязан даже элементарно соблюдать законы", — подытожил эксперт.

Напомним, 19 декабря в Вышгороде Киевской области люди в военной форме пытались поджечь автомобиль с водителем. Также они задули салон машины газом, чтобы заставить шофера выйти. Видео с инцидентом распространили в соцсетях.

Также мы сообщали, что полиция Киевской области начала служебное расследование из-за скандальной ситуации, которая произошла во время оповещения в Вышгороде. На время расследования двух правоохранителей, которые были участниками конфликта, отстранили от исполнения обязанностей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:30 Отсрочка из-за границы — как ее оформить

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

00:13 ЕС рекордно закупает СПГ у России — аналитики назвали объемы

00:09 В Украине изменили правила эвакуации детей — что нужно знать

20 декабря 2024

23:55 Оккупанты ударили шахедом по многоэтажке в Харькове

23:40 Украинские слова, не имеющие синонимов в русском — список

23:39 Поедет или нет — появились подробности визита Шольца в Москву

Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

22:56 В "Резерв+" появятся новые услуги — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:48 В ЕС призвали прекратить подталкивать Зеленского к переговорам

00:30 Отсрочка из-за границы — как ее оформить

00:13 ЕС рекордно закупает СПГ у России — аналитики назвали объемы

00:09 В Украине изменили правила эвакуации детей — что нужно знать

20 декабря 2024

23:55 Оккупанты ударили шахедом по многоэтажке в Харькове

23:40 Украинские слова, не имеющие синонимов в русском — список

23:39 Поедет или нет — появились подробности визита Шольца в Москву

22:56 В "Резерв+" появятся новые услуги — детали

22:48 В ЕС призвали прекратить подталкивать Зеленского к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:33 Мужчина без причин проигнорировал повестку — решение суда

22:33 Подарки на праздники — сколько одесситы готовы потратить

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях