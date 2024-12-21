Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

Видео с инцидентом с участием работников ТЦК и СП в Вышгороде кажется странным из-за наличия на месте сотрудников полиции. В связи с этим прежде чем делать выводы, стоит дождаться результатов расследования.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 декабря, заявил военный аналитик Евгений Дикий.

Что говорит военный аналитик по поводу конфликта с участием ТЦК и СП в Вышгороде

Эксперт отметил, что у фронтовика, который был трижды контужен и сейчас работает в ТЦК и СП, реакция на дерзкое сопротивление уклониста может быть непредсказуемой. Другое дело, когда речь идет о представителях полиции.

"Полицейские проходят специальную подготовку. Они привыкли работать в условиях видеофиксации. И когда я вижу такие действия полицейских в присутствии целой кучи свидетелей, у меня вообще возникает вопрос: настоящее ли это видео", — объяснил Евгений Дикий.

Также он добавил, что задувание из газового баллончика — неадекватное поведение, однако в США, если бы водитель отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля, его просто застрелили бы. Законодательство Украины отличается от американского законодательства, однако гражданам не следует забывать о своих обязанностях перед государством.

"В наших законах тоже сказано, что ты должен сначала выполнить требования патрульного полицейского, а потом обжаловать его действия... Мы живем в абсурдной ситуации, когда абсолютное большинство наших людей почему-то убеждены, что у них есть множество прав и абсолютно нет обязанностей , государство всем обязано, а человек не обязан даже элементарно соблюдать законы", — подытожил эксперт.

Напомним, 19 декабря в Вышгороде Киевской области люди в военной форме пытались поджечь автомобиль с водителем. Также они задули салон машины газом, чтобы заставить шофера выйти. Видео с инцидентом распространили в соцсетях.

Также мы сообщали, что полиция Киевской области начала служебное расследование из-за скандальной ситуации, которая произошла во время оповещения в Вышгороде. На время расследования двух правоохранителей, которые были участниками конфликта, отстранили от исполнения обязанностей.