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Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

21 грудня 2024 р. 00:20

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00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
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23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

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20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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Відео з інцидентом за участю працівників ТЦК та СП у Вишгороді здається дивним через наявність на місці працівників поліції. Через це перш ніж робити висновки, варто дочекатися результатів розслідування.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 20 грудня, заявив військовий аналітик Євген Дикий. 

Що каже військовий аналітик щодо конфлікту за участю ТЦК та СП у Вишгороді

Експерт зазначив, що у фронтовика, який був тричі контужений і зараз працює у ТЦК та СП, реакція на зухвалий опір ухилянта, може бути непередбачуваною. Інша річ, коли йдеться про представників поліції.

"Поліцейські проходять спеціальну підготовку. Вони звикли працювати в умовах відеофіксації. І коли я бачу такі дії поліцейських у присутності цілої купи свідків, у мене взагалі виникає питання: чи справжнє це відео", — пояснив Євген Дикий.

Також він додав, що задування з газового балончика, звісно, є неадекватною поведінкою, однак у США, якби водій відмовився на вимогу поліцейського вийти з автомобіля, його просто застрелили б. Законодавство України відрізняється від американського законодавства, однак громадянам не варто забувати про свої обов'язки перед державою.

"У наших законах теж сказано, що ти маєш спершу виконати вимоги патрульного поліцейського, а потім оскаржувати його дії... Ми живемо в абсурдній ситуації, коли абсолютна більшість наших людей чомусь переконані, що в них є безліч прав і абсолютно немає обов'язків, держава всім зобов'язана, а людина не зобов'язана навіть елементарно дотримуватися законів", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 19 грудня у Вишгороді Київської області люди у військовій формі намагалися підпалити автомобіль із водієм. Також вони задули салон машини газом, аби змусити шофера вийти. Відео з інцидентом поширили в соцмережах.

Також ми повідомляли, що поліція Київської області розпочала службове розслідування через скандальну ситуацію, що сталася під час оповіщення у Вишгороді. На час розслідування двох правоохоронців, які були учасниками конфлікту, відсторонили від виконання обов'язків.

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01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

00:30 Відстрочка з-за кордону — як її оформити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:13 ЄС рекордно закуповує СПГ у Росії — аналітики назвали обсяги

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00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

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23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

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20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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