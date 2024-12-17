Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

В Генштабе ВСУ разгорелся скандал — в 211-й понтонно-мостовой бригаде заявили о случаях насилия и пыток. Тем временем лидеры Украины, Франции и США могут провести переговоры в формате "Нотр-Дам" по инаугурации Дональда Трампа.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 17 декабря, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 17 декабря

Расследование журналистов "Украинской правды" осветило факты пыток и издевательств в 211 понтонно-мостовой бригаде, вызвавших общественный резонанс и бурную реакцию.

Тем временем лидеры Украины, Франции и США могут провести переговоры по инаугурации президента США Дональда Трампа.

А УПЦ подала заявление в полицию из-за кулинарного шоу Евгения Клопотенко, снявшего один из своих выпусков в церкви.

Гости эфира:

Денис Попович, военный аналитик

Игорь Рейтерович, политолог

Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа"

Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"

Алексей Кучеренко, нардеп от фракции "Батькивщина"

Николай Томенко, политический и общественный деятель

Андрей Николаенко, нардеп от фракции "Батькивщина"

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в расследовании "Украинской правды" осветили факты о кумовстве и издевательствах в 211 понтонно-мостовой бригаде. В Минобороны отреагировали на скандал и заявили, что не знали о таких проблемах, а Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду.