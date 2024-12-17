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Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
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22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
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18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
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18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

В Генштабе ВСУ разгорелся скандал — в 211-й понтонно-мостовой бригаде заявили о случаях насилия и пыток. Тем временем лидеры Украины, Франции и США могут провести переговоры в формате "Нотр-Дам" по инаугурации Дональда Трампа.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 17 декабря, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 17 декабря

Расследование журналистов "Украинской правды" осветило факты пыток и издевательств в 211 понтонно-мостовой бригаде, вызвавших общественный резонанс и бурную реакцию.

Тем временем лидеры Украины, Франции и США могут провести переговоры по инаугурации президента США Дональда Трампа.

А УПЦ подала заявление в полицию из-за кулинарного шоу Евгения Клопотенко, снявшего один из своих выпусков в церкви.

Гости эфира:

  • Денис Попович, военный аналитик
  • Игорь Рейтерович, политолог
  • Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Алексей Кучеренко, нардеп от фракции "Батькивщина"
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель
  • Андрей Николаенко, нардеп от фракции "Батькивщина"

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в расследовании "Украинской правды" осветили факты о кумовстве и издевательствах в 211 понтонно-мостовой бригаде. В Минобороны отреагировали на скандал и заявили, что не знали о таких проблемах, а Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду.

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09:20 В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

09:13 Пентагон заявил о гибели северокорейских войск в Курске

09:06 В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:56 ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

08:45 Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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