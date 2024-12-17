Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

У Генштабі ЗСУ розгорівся скандал — в 211 понтонно-мостовій бригаді заявили про випадки насильства та катувань. Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести переговори у форматі "Нотр-Дам" на інавгурації Дональда Трампа.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE 17 грудня, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 17 грудня
Розслідування журналістів "Української правди" висвітило факти катування та знущань у 211 понтонно-мостовій бригаді, які викликали суспільний резонанс та бурхливу реакцію.
Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести перемовини на інавгурації президента США Дональда Трампа.
А УПЦ подала заяву в поліцію через кулінарне шоу Євгена Клопотенка, який зняв один зі своїх випусків у церкві.
Гості ефіру:
- Денис Попович, військовий аналітик
- Ігор Рейтерович, політолог
- Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"
- Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"
- Олексій Кучеренко, нардеп від фракції "Батьківщина"
- Микола Томенко, політичний та громадський діяч
- Андрій Ніколаєнко, нардеп від фракції "Батьківщина"
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" висвітлили факти про кумівство та знущання у 211 понтонно-мостовій бригаді. У Міноборони відреагували на скандал та заявили, що не знали про такі проблеми, а Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду.