Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

У Генштабі ЗСУ розгорівся скандал — в 211 понтонно-мостовій бригаді заявили про випадки насильства та катувань. Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести переговори у форматі "Нотр-Дам" на інавгурації Дональда Трампа.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE 17 грудня, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 17 грудня

Розслідування журналістів "Української правди" висвітило факти катування та знущань у 211 понтонно-мостовій бригаді, які викликали суспільний резонанс та бурхливу реакцію.

Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести перемовини на інавгурації президента США Дональда Трампа.

А УПЦ подала заяву в поліцію через кулінарне шоу Євгена Клопотенка, який зняв один зі своїх випусків у церкві.

Гості ефіру:

Денис Попович, військовий аналітик

Ігор Рейтерович, політолог

Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"

Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"

Олексій Кучеренко, нардеп від фракції "Батьківщина"

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Андрій Ніколаєнко, нардеп від фракції "Батьківщина"

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" висвітлили факти про кумівство та знущання у 211 понтонно-мостовій бригаді. У Міноборони відреагували на скандал та заявили, що не знали про такі проблеми, а Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду.