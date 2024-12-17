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Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

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Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

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08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
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У Генштабі ЗСУ розгорівся скандал — в 211 понтонно-мостовій бригаді заявили про випадки насильства та катувань. Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести переговори у форматі "Нотр-Дам" на інавгурації Дональда Трампа.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE 17 грудня, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 17 грудня

Розслідування журналістів "Української правди" висвітило факти катування та знущань у 211 понтонно-мостовій бригаді, які викликали суспільний резонанс та бурхливу реакцію. 

Тим часом лідери України, Франції і США можуть провести перемовини на інавгурації президента США Дональда Трампа. 

А УПЦ подала заяву в поліцію через кулінарне шоу Євгена Клопотенка, який зняв один зі своїх випусків у церкві. 

Гості ефіру:

  • Денис Попович, військовий аналітик 
  • Ігор Рейтерович, політолог
  • Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Олексій Кучеренко, нардеп від фракції "Батьківщина"
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч
  • Андрій Ніколаєнко, нардеп від фракції "Батьківщина"

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" висвітлили факти про кумівство та знущання у 211 понтонно-мостовій бригаді. У Міноборони відреагували на скандал та заявили, що не знали про такі проблеми, а Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду. 

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09:23 Розкішне життя у Дубаї — що приховує одеська суддя

09:21 Пільги для пенсіонерів у 2025 році — за що можна не платити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 У США суд ухвалив рішення у справі Трампа за участю порнозірки

09:13 Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

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