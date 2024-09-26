Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Большой визит Президента Владимира Зеленского с командой в США, предвыборные скандалы с участием главы государства и масштабная реформа старшей школы – главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Остаповец.LIVE

• Все подробности 5-дневного визита Зеленского в США и его личной встречи с Джо Байденом

• Почему Зеленский попал в масштабный предвыборный скандал в США и при чем здесь Трамп

• Что такое новая украинская школа и в каком году учащиеся будут учиться по 12 лет

Напомним, в Украине могут отменить награждение учеников золотыми и серебряными медалями, которые служат рудиментами советского подхода к отмечению более сильных или более слабых. Однако при этом учебные заведения и в дальнейшем будут иметь право отмечать за определенные успехи или достижения учеников и учениц.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, с 2027 года, начиная с 9-го класса, ученики будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.