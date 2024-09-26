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Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

26 сентября 2024 г. 22:57

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22:57Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

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21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

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20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

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18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

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17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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11:02Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

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21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

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09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

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Большой визит Президента Владимира Зеленского с командой в США, предвыборные скандалы с участием главы государства и масштабная реформа старшей школы – главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Остаповец.LIVE

• Все подробности 5-дневного визита Зеленского в США и его личной встречи с Джо Байденом
• Почему Зеленский попал в масштабный предвыборный скандал в США и при чем здесь Трамп
• Что такое новая украинская школа и в каком году учащиеся будут учиться по 12 лет

Напомним, в Украине могут отменить награждение учеников золотыми и серебряными медалями, которые служат рудиментами советского подхода к отмечению более сильных или более слабых. Однако при этом учебные заведения и в дальнейшем будут иметь право отмечать за определенные успехи или достижения учеников и учениц.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, с 2027 года, начиная с 9-го класса, ученики будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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