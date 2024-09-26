Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE arrow
Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

26 вересня 2024 р. 22:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Ексклюзив

22:57Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Великий візит Президента Володимира Зеленського з командою до США, передвиборчі скандали за участю глави держави та масштабна реформа старшої школи — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Остаповець.LIVE 

•    Всі подробиці 5-денного візиту Зеленського до США та його особиста зустріч із Джо Байденом
•    Чому Зеленський втрапив у масштабний передвиборчий скандал у США і до чого тут Трамп 
•    Що таке нова українська школа і в якому році учні навчатимуться у школі вже по 12 років

Нагадаємо, в Україні можуть відмінити нагородження учнів золотими та срібними медалями, які слугують рудиментами радянського підходу до відзначення сильніших або слабших. Однак при цьому заклади освіти і надалі матимуть право відзначати за певні окремі успіхи чи досягнення учнів та учениць.

За словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, із 2027 року починаючи з 9-го класу учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:02 Угорський політик заявив, що на місці України, Будапешт не воював би з Росією

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

22:33 Незаконно мобілізували заброньованого на блокпості — що вирішив львівський суд

22:30 На Одещині військовий розстріляв чоловіка з автомата — що ухвалив суд

22:29 Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні й згадав План перемоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:27 Білий дім відреагував на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії

22:22 Відпустка для військового, який хоче взяти шлюб — що говорить закон

21:51 На військовий облік за новими правилами — в Міноборони представили проєкт закону

Новина з відео

21:33 Хто з українців точно не отримає повістку поштою — дві категорії

21:30 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

23:02 Угорський політик заявив, що на місці України, Будапешт не воював би з Росією

22:33 Незаконно мобілізували заброньованого на блокпості — що вирішив львівський суд

22:30 На Одещині військовий розстріляв чоловіка з автомата — що ухвалив суд

22:29 Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні й згадав План перемоги

22:27 Білий дім відреагував на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:22 Відпустка для військового, який хоче взяти шлюб — що говорить закон

21:51 На військовий облік за новими правилами — в Міноборони представили проєкт закону

Новина з відео

21:33 Хто з українців точно не отримає повістку поштою — дві категорії

21:30 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

21:13 Чоловік подав позов на ТЦК через штраф за неоновлені дані — що вирішив суд

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН