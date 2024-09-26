Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Великий візит Президента Володимира Зеленського з командою до США, передвиборчі скандали за участю глави держави та масштабна реформа старшої школи — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Остаповець.LIVE

• Всі подробиці 5-денного візиту Зеленського до США та його особиста зустріч із Джо Байденом

• Чому Зеленський втрапив у масштабний передвиборчий скандал у США і до чого тут Трамп

• Що таке нова українська школа і в якому році учні навчатимуться у школі вже по 12 років

Нагадаємо, в Україні можуть відмінити нагородження учнів золотими та срібними медалями, які слугують рудиментами радянського підходу до відзначення сильніших або слабших. Однак при цьому заклади освіти і надалі матимуть право відзначати за певні окремі успіхи чи досягнення учнів та учениць.

За словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, із 2027 року починаючи з 9-го класу учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.