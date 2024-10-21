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Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
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18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

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23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

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19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

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17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Сегодня, 21 октября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд актуальных и важных тем. В частности, куда россияне планируют отправить солдат из КНДР и стоит ли украинцам ожидать дефицита электроэнергии зимой.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире мы обсудим:

  • Скандал из МСЭК: Зеленский ждет решений правоохранителей и созывает СНБО;
  • Курщина или Украина: куда отправят военных из КНДР;
  • Дефицит электроэнергии зимой быть.

Гостями сегодняшнего эфира будут:

  • военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • юрист-международник Иван Лозовой;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко;
  • дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;
  • нардепка от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать внутреннего врага. Он имел в виду недавно разоблаченные коррупционные схемы в МСЭКах. Он подчеркнул необходимость тщательно расследовать это.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об экспертизе северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине. По его словам, в нем обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства.

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08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

07:30 Юрист ответил, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 В Полтавской области мужчина убил прохожего — что решил суд

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18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

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