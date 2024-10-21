Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 21 октября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд актуальных и важных тем. В частности, куда россияне планируют отправить солдат из КНДР и стоит ли украинцам ожидать дефицита электроэнергии зимой.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире мы обсудим:

Скандал из МСЭК: Зеленский ждет решений правоохранителей и созывает СНБО;

Курщина или Украина: куда отправят военных из КНДР;

Дефицит электроэнергии зимой быть.

Гостями сегодняшнего эфира будут:

военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

юрист-международник Иван Лозовой;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко;

дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;

нардепка от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько;

нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать внутреннего врага. Он имел в виду недавно разоблаченные коррупционные схемы в МСЭКах. Он подчеркнул необходимость тщательно расследовать это.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об экспертизе северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине. По его словам, в нем обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства.