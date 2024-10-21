Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих тем. Зокрема куди росіяни планують відправити солдатів з КНДР та чи варто українцям очікувати дефіциту електроенергії взиму.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі ми обговоримо:

Скандал із МСЕК: Зеленський чекає рішень правоохоронців і скликає РНБО;

Курщина чи Україна: куди відправлять військових із КНДР;

Дефіциту електроенергії взимку бути.

Гостями сьогоднішнього ефіру будуть:

військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

юрист-міжнародник Іван Лозовий;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко;

дипломат, надзвичайний і повноважний Посол Олександр Левченко;

нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько;

нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав покарати внутрішнього ворога. Він мав на увазі нещодавно викриті корупційні схеми у МСЕКах. Наголосив на необхідності ретельно розслідувати це.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про експертизу північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні. За його словами, у ній виявили численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва.