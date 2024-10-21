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Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
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21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

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18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих тем. Зокрема куди росіяни планують відправити солдатів з КНДР та чи варто українцям очікувати дефіциту електроенергії взиму.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі ми обговоримо:

  • Скандал із МСЕК: Зеленський чекає рішень правоохоронців і скликає РНБО;
  • Курщина чи Україна: куди відправлять військових із КНДР;
  • Дефіциту електроенергії взимку бути.

Гостями сьогоднішнього ефіру будуть:

  • військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • юрист-міжнародник Іван Лозовий;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко;
  • дипломат, надзвичайний і повноважний Посол Олександр Левченко; 
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав покарати внутрішнього ворога. Він мав на увазі нещодавно викриті корупційні схеми у МСЕКах. Наголосив на необхідності ретельно розслідувати це.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про експертизу північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні. За його словами, у ній виявили численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва.

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08:47 Пільги на оплату послуг ЖКГ — хто має право на 75% у 2024 році

08:32 Нічні вибухи в Києві — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:24 Ракетний удар по Кривому Розі — в ОВА показали фото наслідків

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