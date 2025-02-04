Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Соединенные Штаты Америки приостановили предоставление международной помощи на время проведения аудита программ. В то же время если говорить об Украине, то основные расходы покрывали государственные программы.

Об этом рассказала бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире День.LIVE во вторник, 4 февраля.

Расходы Украины на здравоохранение

По словам Скалецкой, основные расходы на препараты от ВИЧ и малярии в Украине покрывали государственные программы: "Доступные лекарства", НСЗУ и медицинские закупки.

"Поэтому на самом деле если мы говорим о том, что делалось в Украине в здравоохранении: это было определенное оборудование для медицинских учреждений, их энергоустойчивость, обеспечение электроснабжением и теплоснабжением и определенные средства шли на аналитики и экспертизу", — сказала она.

Бывшая руководительница Минздрава уточнила, что в этом году в Украине должны были потратить большие средства на разработку фармацевтической реформы и на экспертов. Она добавила, что на самом деле гуманитарная помощь Украины минимально касалась.

Напомним, Белый дом обвинил USAID в растратах средств на "бессмысленные проекты". В частности, примерами являются 6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте и сотни тысяч блюд, которые пошли боевикам в Сирии, связанным с Аль-Каидой.

Также США предложили обменять помощь Украине на 17 редких полезных ископаемых, которые являются очень важными для современных технологий.