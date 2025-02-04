Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Сполучені Штати Америки призупинили надання міжнародної допомоги на час проведення аудиту програм. Водночас якщо говорити про Україну, то основні витрати покривали державні програми.

Про це розповіла колишня міністерка охорони здоровʼя Зоряна Скалецька в ефірі День.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Витрати України на охорону здоров'я

За словами Скалецької, основні витрати на препарати від ВІЛ та малярії в Україніі покривали державні програми: "Доступні ліки", НСЗУ та медичні закупівлі.

"Тому насправді якщо ми говоримо про те, що робилося в Україні в охороні здоров'я: це було певне обладнання для медичних закладів, їхня енергостійкість, забезпечення електропостачанням та теплопостачанням і певні кошти йшли на аналітики й експертизу", — сказала вона.

Колишня очільниця МОЗ уточнила, що цього року в Україні мали витратити великі кошти на розробку фармацевтичної реформи та на експертів. Вона додала, що насправді гуманітарна допомога України мінімально стосувалася.

Нагадаємо, Білий дім звинуватив USAID в розтратах коштів на "безглузді проєкти". Зокрема, прикладами є 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті та сотні тисяч страв, які пішли бойовикам у Сирії, пов’язаним з Аль-Каїдою.

Також США запропонували обміняти допомогу Україні на 17 рідкісних корисних копалин, які є дуже важливими для сучасних технологій.