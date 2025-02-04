Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні arrow
Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

04 лютого 2025 р. 17:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Сполучені Штати Америки призупинили надання міжнародної допомоги на час проведення аудиту програм. Водночас якщо говорити про Україну, то основні витрати покривали державні програми.

Про це розповіла колишня міністерка охорони здоровʼя Зоряна Скалецька в ефірі День.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Витрати України на охорону здоров'я

За словами Скалецької, основні витрати на препарати від ВІЛ та малярії в Україніі покривали державні програми: "Доступні ліки", НСЗУ та медичні закупівлі. 

"Тому насправді якщо ми говоримо про те, що робилося в Україні в охороні здоров'я: це було певне обладнання для медичних закладів, їхня енергостійкість, забезпечення електропостачанням та теплопостачанням і певні кошти йшли на аналітики й експертизу", — сказала вона.

Колишня очільниця МОЗ уточнила, що цього року в Україні мали витратити великі кошти на розробку фармацевтичної реформи та на експертів. Вона додала, що насправді гуманітарна допомога України мінімально стосувалася.

Нагадаємо, Білий дім звинуватив USAID в розтратах коштів на "безглузді проєкти". Зокрема, прикладами є 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті та сотні тисяч страв, які пішли бойовикам у Сирії, пов’язаним з Аль-Каїдою.

Також США запропонували обміняти допомогу Україні на 17 рідкісних корисних копалин, які є дуже важливими для сучасних технологій. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курщині

18:33 ЗМІ дізнались, на базі якої бригади ЗСУ сформують перший корпус

18:25 В Одесі створять молодіжний центр — скільки потрібно грошей

18:17 Робота у 2025 році — чи можуть відмовити у зв'язку з інвалідністю

18:15 Ткаченко вперше взяв участь в засіданні Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 МО допустило використовувати комплекс Гімлі — характеристика

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

17:55 Привілейовані нардепи — в яку суму обходяться їхні пільги у 2025

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

17:48 Працювали на РФ — затримали паліїв авто й важливих об'єктів

18:35 Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курщині

18:33 ЗМІ дізнались, на базі якої бригади ЗСУ сформують перший корпус

18:25 В Одесі створять молодіжний центр — скільки потрібно грошей

18:17 Робота у 2025 році — чи можуть відмовити у зв'язку з інвалідністю

18:15 Ткаченко вперше взяв участь в засіданні Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 МО допустило використовувати комплекс Гімлі — характеристика

17:55 Привілейовані нардепи — в яку суму обходяться їхні пільги у 2025

17:48 Працювали на РФ — затримали паліїв авто й важливих об'єктів

17:45 Продавала місця під магазини — у Чорноморську затримали чиновницю

17:39 У ДПСУ попередили про черги на одному з пунктів пропуску

06:40 Нові ціни латуні — скільки платять за кольоровий метал у лютому

06:22 Що відбувається на ринку праці в Україні — де найвищі зарплати

3 лютого 2025
Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE