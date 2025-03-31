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Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025 г. 8:00

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим об операции ВСУ в Курской области и узнаем, в какой ситуации находятся украинские войска. Также обсудим новые подробности соглашения об ископаемых с США. Кроме того, разберем военные планы Кремля в Украине на 2025 год.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • офицер управления батальона "Форпост" бригады "Буревій", старший лейтенант Виталий Маркив;
  • военный обозреватель Денис Попович;
  • доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко;
  • волонтер, владелец фонда "Bucha Help" Константин Гудаускас;
  • представитель ГУР МОУ Гайде Ризаева;
  • управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко;
  • народный депутат, член комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
  • экс-министр топлива и энергетики (2007-2010), экс-министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;

Ранее мы писали, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов.

Также мы сообщали, что в случае нарушения Российской Федерацией условий прекращения огня в акватории Черного моря, Украина предоставит адекватный ответ.

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