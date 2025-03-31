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Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025 р. 08:00

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Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
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У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
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У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про операцію ЗСУ у Курській області та дізнаємося, в якій ситуації перебувають українські війська. Також обговоримо нові подробиці угоди про копалини зі США. Крім того, розберемо військові плани Кремля в Україні на 2025 рік.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • офіцер управління батальйону "Форпост" бригади "Буревій", старший лейтенант Віталій Марків;
  • військовий оглядач Денис Попович;
  • доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко;
  • волонтер, власник фонду "Bucha Help" Костянтин Гудаускас;
  • представниця ГУР МОУ Гайде Різаєва;
  • керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко;
  • народна депутатка, членкиня комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
  • ексміністр палива та енергетики (2007–2010), ексміністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

Раніше ми писали, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів.

Також ми повідомляли, що у разі порушення Російською Федерацією умов припинення вогню в акваторії Чорного моря, Україна надасть адекватну відповідь.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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