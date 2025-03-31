Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про операцію ЗСУ у Курській області та дізнаємося, в якій ситуації перебувають українські війська. Також обговоримо нові подробиці угоди про копалини зі США. Крім того, розберемо військові плани Кремля в Україні на 2025 рік.

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Гості сьогоднішнього ефіру

офіцер управління батальйону "Форпост" бригади "Буревій", старший лейтенант Віталій Марків;

військовий оглядач Денис Попович;

доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко;

волонтер, власник фонду "Bucha Help" Костянтин Гудаускас;

представниця ГУР МОУ Гайде Різаєва;

керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко;

народна депутатка, членкиня комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

ексміністр палива та енергетики (2007–2010), ексміністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

Раніше ми писали, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів.

Також ми повідомляли, що у разі порушення Російською Федерацією умов припинення вогню в акваторії Чорного моря, Україна надасть адекватну відповідь.